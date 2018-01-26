24 твита, которые доказывают, что жизнь с появлением животных меняется в лучшую сторону

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Жизнь с животными — это всегда непредсказуемый аттракцион веселья, море позитивных эмоций и просто ми-ми-ми. Каждый владелец кота или собаки знает об этом, и именно поэтому мы имеем возможность ежедневно наблюдать за их реальными историями в самых неожиданных ракурсах.

Сегодня AdMe.ru решил поделиться подборкой этих удивительных рассказов, которые в очередной раз доказывают, что с появлением питомцев в доме наша жизнь кардинально меняется.