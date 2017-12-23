24 настоящих героя, рядом с которыми в этом мире не так страшно жить

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Настоящим героям не всегда вручают медали, и о них не всегда рассказывают в новостях. Но они живут среди нас и готовы бескорыстно помочь, а порой и рискнуть собственной жизнью ради нас. AdMe.ru представляет вам 24 героя, которые просто совершают добрые поступки и не просят награды взамен, хотя достойны наивысшего признания.

Офицер Петр Гетц спас 5-летнюю девочку из горящего здания в 1998 году, а спустя 18 лет пришел на ее выпускной

Джонатан Смит спас 30 человек во время стрельбы в Лас-Вегасе до того, как его ранили в шею

Полицейский Патрик Рэй спас 2-летнюю девочку от удушья и спустя время пришел к ней на чаепитие

«Это Купер, и он спас меня от нападения. Я не устаю каждый день повторять, какой он хороший мальчик»

«Это памятник моему кузену Бену Карлсону, который трагически погиб, спасая других людей во время шторма в Калифорнии»

Мальчик Гай экономит карманные деньги, чтобы помогать благотворительным организациям. На фото его руководитель и последняя покупка

Стюардесса Шелия Фредрик обратила внимание на странную пару пассажиров: солидного мужчину и растрепанную девочку. Решительность женщины спасла ребенка от похищения

«Мои отец и брат спасают брошенных собак во время паводка»

«Этот парень был ранен, когда защищал мою сестру во время стрельбы в Вегасе»

Спортсмен Кэмерон Лайл отказался от последующей карьеры ради того, чтобы стать донором костного мозга и спасти чью-то жинзь

Кардиолог Станислав Егорычев, находясь на пляже без специального оборудования, смог вывести ребенка из состояния клинической смерти и спасти ему жизнь

Крис Митц прикрывал отход одноклассников во время стрельбы в колледже в Орегоне и смог предупредить людей в библиотеке. В него выстрелили 7 раз, но он выжил

Фотограф увидел, как пожарный, 32 часа боровшийся с огнем, сел и уснул за несколько секунд

14-летняя школьница Катя Овчарова спасла из пожара шестерых детей

9-летняя Хейли Форд делает приюты для бездомных. Недавно девочка занялась выращиванием овощей и фруктов: она раздает их нуждающимся

Джакинто Конвит — создатель вакцины против проказы — и в свой 100-летний юбилей продолжал работать и искать лекарство против рака

«Сын сказал, что некоторые одноклассники не обедают, потому что у них нет мам, и попросил взять еду для них. Мы упаковали все вместе»

Бездомный Джеймс Джон Макгоун почти 3 часа под дождем охранял сумку и деньги в незакрытом автомобиле, а затем обратился в полицию

Лайка, будучи раненной 4 раза, смогла спасти от нападавшего людей внутри здания в Афганистане. Выжила, но потеряла переднюю лапу

Стилист Марк Бастос вот уже более 5 лет каждое воскресенье в свой единственный выходной бесплатно стрижет на улице бездомных людей

Пожарный Кейси Лессард успокаивает ребенка, пережившего автокатастрофу, и играет с ним на смартфоне в ожидании скорой помощи

«Моя мама наконец-то улыбается, после того как спасла 40 детей из горящего школьного автобуса»

«Каждый год пенсионер в моем городе вот так предлагает одежду, обувь и всякие полезные мелочи всем, кто нуждается»

Лабрадор Фрида спасла более 50 человек после землетрясений в Мексике, Эквадоре, Гватемале

Какая история тронула вас больше всего? Становились ли вы сами свидетелями ситуаций, в которых другие показывали пример мужества и храбрости? Расскажите об этих героях в комментариях.