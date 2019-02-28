24 изображения, которые с первой попытки подберут пароль к вашему сердцу

11 1

13

4.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда даже полотенце может вызвать самые трогательные и нежные чувства. Если это полотенце в доме твоей бабушки и она хранит его для тебя на протяжении 12 лет. Наша сегодняшняя подборка больше похожа на фильм, перед просмотром которого лучше приготовить платочек.

Мы в AdMe.ru просто не смогли пройти мимо жизненных историй, каждая из которых целится прямо в сердце.

«Ассистент» ветеринара успокаивает пациента

«Сын увидел, как я плачу из-за потерянного обручального кольца. И сделал для меня это»

Тихий час в детском саду

Секрет успешного брака раскрыт

«На фото мой муж со своим братом, который пожертвовал почку ради спасения его жизни»

«Бабушки не стало прошлым летом. На память от нее у меня остался кактус, который зацвел несколько дней назад»

Все мамы так похожи в своих переживаниях за детей

«Мне поручили фотографировать обед в больнице. Никто не хотел этого делать — думали, что будет скучно. На этом фото доктор обнимает пациентку, которой спас жизнь»

«Эти красавицы долго жили по соседству, а потом их разлучили на несколько месяцев. Вот что произошло, когда они снова встретились»

«12 лет назад я переехала из родного города. Когда приезжаю в гости, останавливаюсь у бабушки. Специально для такого случая она купила это полотенце и 12 лет спустя все еще хранит его для меня»

«Заснул на веранде, а когда проснулся — увидел его»

Еще одно напоминание, что для кого-то наше внимание бесценно

«Когда я ночевал на пляже, эта собака провела всю ночь рядом со мной и защищала от других псов»

«Коллега подарила мне это, чтобы поддержать во время тяжелого расставания с парнем»

«„Просто продолжай плавание“ — слова песни из мультфильма „В поисках Немо“».

Когда встретил своего человека

Одноклассники дразнили девочку из-за прически. Чтобы поддержать ее, учительница остригла свои волосы

Когда умеешь делиться

Ветеран Второй мировой войны и 3 000 открыток, которые он получил на свой 100-й день рождения

Из-за приостановки работы правительства США эта семья оказалась в затруднительном положении. Они поделились своей историей в сети и вскоре начали получать анонимные посылки

От приюта до обнимашек

«Это я впервые держу на руках сына»

Беседа, которая запомнится на всю жизнь

«В 14 лет моя сестра потеряла зрение. Когда мы были в Диснейленде, принцесса предложила ей потрогать свой наряд и корону, чтобы она могла „увидеть“ их»

«На этой неделе я потерял друга. Сегодня утром на крыльце офиса увидел надпись. Я действительно нуждался в этих словах. Возможно, это поможет кому-то еще, кто это прочтет»

«Так будет не всегда».

А у вас есть трогательные фото или истории, которыми хочется поделиться со всеми?