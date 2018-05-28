24 фотографии, которые своей историей растопят сердце даже самого черствого человека
Фотография призвана фиксировать момент. Обычно он радостный или смешной, но бывают случаи, когда при одном только взгляде на снимок сжимается сердце. Кадры из этой подборки расскажут вам трогательные, а иногда и печальные истории.
AdMe.ru собрал 24 фотографии, за каждой из которых стоит своя история, полная светлой грусти.
Отец-иммигрант вернулся в книжный магазин, где он 60 лет назад учился английскому языку, чтобы купить новый роман своего сына
Парень, который закрыл собой свою девушку во время стрельбы в Лас-Вегасе, сделал ей предложение, и она согласилась. Свадьба будет этим летом
«Мой приятель готовится к битве с раком и завтра приступает к химиотерапии. Они с отцом решили вместе побриться наголо»
«Когда наша собака умерла — соседская девочка сделала нам открытку. От смущения она подписалась именем своей мамы. Было так забавно, что это действительно меня подбодрило»
«Мне очень жаль, что ваша собака умерла. Я буду скучать по Олли. С любовью, Джен».
Американский полковник ВВС долгое время искал свою биологическую мать из Японии. А когда нашел, узнал, что она назвала свой ресторан в его честь
«С 13 до 18 лет моя жена находилась под государственной опекой. Сейчас она презентует книгу, в которой описала, что испытала за эти годы. Я ей очень горжусь»
«После посещения могилы матери моя подруга решила остаться на кладбище, чтобы почистить все фотографии детей, которые она смогла там найти»
«800 дней с диагнозом, и вот мой 7-летний сын получил свою последнюю дозу химиотерапии»
«Больше никакой химиотерапии».
«Я взял щенка в дом престарелых по соседству. Они мгновенно стали лучшими друзьями»
Отец этой девушки был расстроен, что не сможет быть с ней на выпускном, поэтому она решила устроить ему сюрприз
«Нашел этих мурчащих шариков сегодня, и так как хозяев у них не оказалось, мы с женой будем их новыми родителями»
102-летний мужчина, переживший Холокост, впервые встречается со своим племянником. Все это время он думал, что его семья погибла во время Второй мировой войны
«Мне было интересно, почему в моем парке для собак так много теннисных мячей»
«В память о Рокси. Она любила этот парк, любила бегать и играть здесь. Возьмите мячик, порезвитесь со своей собакой».
Одноклассникам этого парня понравились его новые кроссовки, но у них не было денег, чтобы купить такие же. И тогда Родерик сам купил им обувь
«Наш хаски любил спускаться по настилу террасы, но сейчас слепнет и не понимает, что туда поставили гриль»
Собака охраняет своего хозяина, который потерял сознание на улице
4 мая в Нидерландах отмечается Национальный день памяти павших во время Второй мировой войны. В 20:00 проводятся 2 минуты молчания. Поезда и трамваи встают, как и все прохожие. Включая этого доставщика пиццы
«Я отправилась в поход со своей собакой, и на середине пути она сильно поранила лапы. Мой друг приехал, прошел всю тропу, чтобы найти нас, и вынес моего пса на руках»
«Мой дедушка недавно скончался. Мы разбирали старые фото, и я наткнулся на этот снимок, где он учит меня играть в Nintendo. Это он пристрастил меня к играм»
«Моя 14-летняя собака потеряла зрение, но она так мне доверяет! Это первый раз, когда она побежала, с тех пор как 5 месяцев назад ослепла»
«Пошел выбрасывать мусор и увидел этого парня. Я наклонился, чтобы погладить его, а он прыгнул мне на колени и прижался всем тельцем. Это растопило мое сердце!»
Эта пожилая женщина ничего не слышит, а потому она учит своего правнука языку жестов
«Моя прекрасная мама страдает от глиобластомы. Она отправилась на операцию на головном мозге с улыбкой на лице и вдохновляет меня улыбаться всегда, даже в самые трудные времена»
У этого мужчины нет зонта и даже дождевика, но он очень старается защитить своего пса от капель
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Фото на превью sillyjohnny / reddit