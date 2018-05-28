24 фотографии, которые своей историей растопят сердце даже самого черствого человека

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Фотография призвана фиксировать момент. Обычно он радостный или смешной, но бывают случаи, когда при одном только взгляде на снимок сжимается сердце. Кадры из этой подборки расскажут вам трогательные, а иногда и печальные истории.

AdMe.ru собрал 24 фотографии, за каждой из которых стоит своя история, полная светлой грусти.

Отец-иммигрант вернулся в книжный магазин, где он 60 лет назад учился английскому языку, чтобы купить новый роман своего сына

Парень, который закрыл собой свою девушку во время стрельбы в Лас-Вегасе, сделал ей предложение, и она согласилась. Свадьба будет этим летом

«Мой приятель готовится к битве с раком и завтра приступает к химиотерапии. Они с отцом решили вместе побриться наголо»

«Когда наша собака умерла — соседская девочка сделала нам открытку. От смущения она подписалась именем своей мамы. Было так забавно, что это действительно меня подбодрило»

«Мне очень жаль, что ваша собака умерла. Я буду скучать по Олли. С любовью, Джен».

Американский полковник ВВС долгое время искал свою биологическую мать из Японии. А когда нашел, узнал, что она назвала свой ресторан в его честь

«С 13 до 18 лет моя жена находилась под государственной опекой. Сейчас она презентует книгу, в которой описала, что испытала за эти годы. Я ей очень горжусь»

«После посещения могилы матери моя подруга решила остаться на кладбище, чтобы почистить все фотографии детей, которые она смогла там найти»

«800 дней с диагнозом, и вот мой 7-летний сын получил свою последнюю дозу химиотерапии»

«Больше никакой химиотерапии».

«Я взял щенка в дом престарелых по соседству. Они мгновенно стали лучшими друзьями»

Отец этой девушки был расстроен, что не сможет быть с ней на выпускном, поэтому она решила устроить ему сюрприз

«Нашел этих мурчащих шариков сегодня, и так как хозяев у них не оказалось, мы с женой будем их новыми родителями»

102-летний мужчина, переживший Холокост, впервые встречается со своим племянником. Все это время он думал, что его семья погибла во время Второй мировой войны

«Мне было интересно, почему в моем парке для собак так много теннисных мячей»

«В память о Рокси. Она любила этот парк, любила бегать и играть здесь. Возьмите мячик, порезвитесь со своей собакой».

Одноклассникам этого парня понравились его новые кроссовки, но у них не было денег, чтобы купить такие же. И тогда Родерик сам купил им обувь

«Наш хаски любил спускаться по настилу террасы, но сейчас слепнет и не понимает, что туда поставили гриль»

Собака охраняет своего хозяина, который потерял сознание на улице

4 мая в Нидерландах отмечается Национальный день памяти павших во время Второй мировой войны. В 20:00 проводятся 2 минуты молчания. Поезда и трамваи встают, как и все прохожие. Включая этого доставщика пиццы

«Я отправилась в поход со своей собакой, и на середине пути она сильно поранила лапы. Мой друг приехал, прошел всю тропу, чтобы найти нас, и вынес моего пса на руках»

«Мой дедушка недавно скончался. Мы разбирали старые фото, и я наткнулся на этот снимок, где он учит меня играть в Nintendo. Это он пристрастил меня к играм»

«Моя 14-летняя собака потеряла зрение, но она так мне доверяет! Это первый раз, когда она побежала, с тех пор как 5 месяцев назад ослепла»

«Пошел выбрасывать мусор и увидел этого парня. Я наклонился, чтобы погладить его, а он прыгнул мне на колени и прижался всем тельцем. Это растопило мое сердце!»

Эта пожилая женщина ничего не слышит, а потому она учит своего правнука языку жестов

«Моя прекрасная мама страдает от глиобластомы. Она отправилась на операцию на головном мозге с улыбкой на лице и вдохновляет меня улыбаться всегда, даже в самые трудные времена»

У этого мужчины нет зонта и даже дождевика, но он очень старается защитить своего пса от капель

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