23 новости из зоопарка, которые вы будете ждать с еще большим нетерпением, чем новый сезон любимого сериала
«Брутальный омский Король Лев усердно трудится ради появления принца. Фото». Думаете, это как минимум шутка, а как максимум сводка новостей из параллельной вселенной? Вовсе нет, просто так информагентство «СуперОмск» освещает события омского зоопарка. И глядя на их заголовки, невозможно не восклинуть: «Как же скучно я живу!»
Мы в AdMe.ru не смогли остановиться на одном заголовке и выбрали для вас самые интригующие экземпляры. Поверьте, жизнь этих зверей напоминает бразильские сериалы.
Особое место в сводке новостей из омского зоопарка занимает медведь Кузя: по числу упоминаний его можно сравнить разве что с Ким Кардашьян, если говорить о новостях из мира людей. Вот, например, краткая история успешного выхода из личностного кризиса.
Вот так выглядит тот самый медведь Кузя — главный герой заголовков.
Однако и в жизни остальных зверей разворачиваются нешуточные драмы. Чего только стоят капризы беременной гуанако!
Если бы авторы «СуперОмска» решили заняться написанием сценариев к сериалам, им не пришлось бы далеко ходить за сюжетами: истории жителей зоопарка утрут нос всем мыльным операм. Если не верите, предлагаем ознакомиться с доказательствами.
Немного чувства юмора и находчивости — и наблюдать за жизнью зверей становится интереснее, чем за жизнью голливудских звезд. Признайтесь, теперь вы тоже с нетерпением ждете новостей из омского зоопарка?
Фото на превью bol_zoo / Twitter, superomsk.ru