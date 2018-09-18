23 новости из зоопарка, которые вы будете ждать с еще большим нетерпением, чем новый сезон любимого сериала

«Брутальный омский Король Лев усердно трудится ради появления принца. Фото». Думаете, это как минимум шутка, а как максимум сводка новостей из параллельной вселенной? Вовсе нет, просто так информагентство «СуперОмск» освещает события омского зоопарка. И глядя на их заголовки, невозможно не восклинуть: «Как же скучно я живу!»

Мы в AdMe.ru не смогли остановиться на одном заголовке и выбрали для вас самые интригующие экземпляры. Поверьте, жизнь этих зверей напоминает бразильские сериалы.

Особое место в сводке новостей из омского зоопарка занимает медведь Кузя: по числу упоминаний его можно сравнить разве что с Ким Кардашьян, если говорить о новостях из мира людей. Вот, например, краткая история успешного выхода из личностного кризиса.

Вот так выглядит тот самый медведь Кузя — главный герой заголовков.

Однако и в жизни остальных зверей разворачиваются нешуточные драмы. Чего только стоят капризы беременной гуанако!

Если бы авторы «СуперОмска» решили заняться написанием сценариев к сериалам, им не пришлось бы далеко ходить за сюжетами: истории жителей зоопарка утрут нос всем мыльным операм. Если не верите, предлагаем ознакомиться с доказательствами.

Немного чувства юмора и находчивости — и наблюдать за жизнью зверей становится интереснее, чем за жизнью голливудских звезд. Признайтесь, теперь вы тоже с нетерпением ждете новостей из омского зоопарка?

Фото на превью bol_zoo / Twitter, superomsk.ru

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1 Комментарии
  • 18 сентября 2018
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