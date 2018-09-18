23 новости из зоопарка, которые вы будете ждать с еще большим нетерпением, чем новый сезон любимого сериала

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Брутальный омский Король Лев усердно трудится ради появления принца. Фото». Думаете, это как минимум шутка, а как максимум сводка новостей из параллельной вселенной? Вовсе нет, просто так информагентство «СуперОмск» освещает события омского зоопарка. И глядя на их заголовки, невозможно не восклинуть: «Как же скучно я живу!»

Мы в AdMe.ru не смогли остановиться на одном заголовке и выбрали для вас самые интригующие экземпляры. Поверьте, жизнь этих зверей напоминает бразильские сериалы.

Особое место в сводке новостей из омского зоопарка занимает медведь Кузя: по числу упоминаний его можно сравнить разве что с Ким Кардашьян, если говорить о новостях из мира людей. Вот, например, краткая история успешного выхода из личностного кризиса.

Вот так выглядит тот самый медведь Кузя — главный герой заголовков.

Однако и в жизни остальных зверей разворачиваются нешуточные драмы. Чего только стоят капризы беременной гуанако!

Если бы авторы «СуперОмска» решили заняться написанием сценариев к сериалам, им не пришлось бы далеко ходить за сюжетами: истории жителей зоопарка утрут нос всем мыльным операм. Если не верите, предлагаем ознакомиться с доказательствами.