23 фото, после которых захочется перегладить всех котов в округе

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Впустив однажды в свое сердце кошку, автоматически начинаешь любить всех представителей этого семейства. Теперь невозможно пройти мимо на улице, не погладив и не угостив вкусняшкой какого-нибудь усатика, — хочется нянчиться с ними как с детьми, умиляться шалостям, бесконечно гладить и подолгу залипать над их снимками в интернете. Кошачья магия? Возможно.

Мы в AdMe.ru как ни пытались, но так и не смогли устать от просмотра фотографий домашних мини-львов и уверены, что и после этой подборки продолжим регулярно постить для вас котиков.

Это Джек. Он ненавидит ванну, но любит сидеть в своем полотенце

«Мой любимый способ смотреть фильмы»

«Вчера покормил бездомного котенка у себя на заднем дворе, а сегодня спустился вниз и увидел это»

Когда все, что тебе нужно, — это хороший массаж

Кажется, она решила, что кровать в кукольном домике предназначена именно для нее

«Я собиралась сложить полотенца, когда эта маленькая девочка решила прыгнуть в сушилку. Я повернула барабан, пытаясь заставить ее уйти, и вот результат»

Это его любимый способ обниматься

Этот кот решил научиться рисовать по урокам Боба Росса

Когда изящен даже во сне

Некоторые вещи не меняются

Кошки всегда получают то, что хотят

«Единственный член семьи, который пришел и поприветствовал меня у двери после 11 часов занятий»

Утренняя прогулка с лучшим другом — отличное начало дня

Теперь есть не только котопес, но и котозаяц

«Мой сын и наш кот каждый божий день»

Файл cat.exe не загрузился

Он очень хочет эти медовые хлопья с молоком

Когда устал отдыхать

Сложно поверить, но это живой кот. Его зовут Бандит, и 7 декабря 2018 года ему исполнилось 25 лет

Кто хочет мягкое и целовательное буррито?

«Ничейный кот, гуляющий вокруг моего дома, в итоге оказывается в моей кровати»

«Кормил эту бездомную кошку чуть меньше года. Думал, что она толстеет, а оказалось, что у нее появились 3 котенка. Она привела их ко мне»

Когда пошел утром в сарай и нашел там нового друга

Мы уверены, что у большинства наших читателей дома живет свой горячо любимый представитель семейства кошачьих. Поэтому не скромничайте и поделитесь фотографиями своих любимцев с нами.