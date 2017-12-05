23 фото, после которых у вас появится новогоднее настроение, даже если его не было
Миллионы людей с нетерпением ждут новогодних праздников. В это время все собираются вместе с семьей или друзьями, чтобы наконец-то отдохнуть, расслабиться, пообщаться, подарить друг другу подарки. Но не у всех эти праздники проходят стандартно.
AdMe.ru собрал самые красноречивые и эмоциональные снимки, которые настроят вас на новогодний лад. Да так, что вы сразу побежите наряжать елку!
1. Все любят получать подарки на Рождество
2. И следовать добрым традициям, например украшать елку всей семьей, даже если уже стали взрослыми
3. Сколько бы нам ни было лет, все мы верим в чудо
4. Потому что в душе мы всегда остаемся детьми
Мой Санта не меняется.
5. Для кого-то новогодние праздники — время подумать о жизни
6. Или наконец-то выспаться в объятиях Деда Мороза
7. Это время встретиться с друзьями, которых не видел сто лет
8. И хорошенько отдохнуть от всех забот
9. Кого-то в Рождество ждут хорошие новости
10. А кто-то станет сильнее в новом году
11. Мечты в это время исполняются, даже если вы... пес
12. Будьте оптимистом, даже если новогодние праздники застали вас на работе
13. Излучайте свет, чтобы улучшить окружающим настроение
14. Даже если к концу года не осталось сил, все равно поставьте елку
Пусть даже очень маленькую.
15. Можно и оригинальную
16. У вас непременно найдутся помощники
17. Подготовьте всем подарки... или станьте одним из них
18. Выберите свой любимый новогодний костюм
19. И загадайте желание
20. Когда Дед Мороз прилетит из отпуска
21. И обсудит его с другими Дедами Морозами
22. И армией своих помощников
23. Оно обязательно исполнится!
А вы подготовились к Рождеству и Новому году? Делитесь своими историями в комментариях к статье!
Фото на превью GL_Prods_DIE / reddit