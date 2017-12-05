23 фото, после которых у вас появится новогоднее настроение, даже если его не было

Миллионы людей с нетерпением ждут новогодних праздников. В это время все собираются вместе с семьей или друзьями, чтобы наконец-то отдохнуть, расслабиться, пообщаться, подарить друг другу подарки. Но не у всех эти праздники проходят стандартно.

AdMe.ru собрал самые красноречивые и эмоциональные снимки, которые настроят вас на новогодний лад. Да так, что вы сразу побежите наряжать елку!

1. Все любят получать подарки на Рождество

2. И следовать добрым традициям, например украшать елку всей семьей, даже если уже стали взрослыми

3. Сколько бы нам ни было лет, все мы верим в чудо

4. Потому что в душе мы всегда остаемся детьми

Мой Санта не меняется.

5. Для кого-то новогодние праздники — время подумать о жизни

6. Или наконец-то выспаться в объятиях Деда Мороза

7. Это время встретиться с друзьями, которых не видел сто лет

8. И хорошенько отдохнуть от всех забот

9. Кого-то в Рождество ждут хорошие новости

10. А кто-то станет сильнее в новом году

11. Мечты в это время исполняются, даже если вы... пес

12. Будьте оптимистом, даже если новогодние праздники застали вас на работе

13. Излучайте свет, чтобы улучшить окружающим настроение

14. Даже если к концу года не осталось сил, все равно поставьте елку

Пусть даже очень маленькую.

15. Можно и оригинальную

16. У вас непременно найдутся помощники

17. Подготовьте всем подарки... или станьте одним из них

18. Выберите свой любимый новогодний костюм

19. И загадайте желание

20. Когда Дед Мороз прилетит из отпуска

21. И обсудит его с другими Дедами Морозами

22. И армией своих помощников

23. Оно обязательно исполнится!

А вы подготовились к Рождеству и Новому году? Делитесь своими историями в комментариях к статье!

Фото на превью GL_Prods_DIE / reddit

12 На склад!
5 Комментарии
  • 5 декабря 2017
  • 5
  • 30145

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