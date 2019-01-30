22 животных повышенной щечности, которых так и хочется потискать

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Хочешь быть милым и притягательным — отрасти щеки. Желаешь выглядеть серьезно и солидно — отрасти щеки. Мечтаешь свести с ума любого — отрасти щеки. Многие животные об этом знают, и только люди почему-то не спешат использовать такой прием для того, чтобы стать неотразимым. Может, и зря.

Мы же в AdMe.ru уверены, что хорошие щечки никогда не бывают лишними. Посмотрите эту подборку и убедитесь сами.

Котооблако

Селфи?

Я не толстый, это у меня кость пушистая

Для тепла зимой нужны густая шерсть и щеки

Так и хочется потискать, правда?

Когда ты панда. Щекастая собачья панда

А разве щеки не должны прикрывать глаза?

Не только коты любят коробки

Кот, греющий у лампы щеки. Ничего необычного

Розовый нос и шерстинка к шерстинке

Чтобы выглядеть солидно, достаточно отрастить щеки

Мягкие щеки, грустный взгляд, пушистая шерстка — и ты уже милашка

Я не игрушечный, я настоящий

Отрастил щеки и невозмутимость

Щекаст и горд своим семейством

Когда на тебе новый костюмчик, но не тот, что ты хотел

Не только у котиков бывают милые щечки

Приятного аппетита

Когда вернулись от бабушки

Пушистые щеки, пушистый живот

Щеки, худи, хомяк

Кот, да ты щекаст до неприличия!

Бонус: когда человек использует щекастую привлекательность по полной