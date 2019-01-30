22 животных повышенной щечности, которых так и хочется потискать
Хочешь быть милым и притягательным — отрасти щеки. Желаешь выглядеть серьезно и солидно — отрасти щеки. Мечтаешь свести с ума любого — отрасти щеки. Многие животные об этом знают, и только люди почему-то не спешат использовать такой прием для того, чтобы стать неотразимым. Может, и зря.
Мы же в AdMe.ru уверены, что хорошие щечки никогда не бывают лишними. Посмотрите эту подборку и убедитесь сами.
Котооблако
Селфи?
Я не толстый, это у меня кость пушистая
Для тепла зимой нужны густая шерсть и щеки
Так и хочется потискать, правда?
Когда ты панда. Щекастая собачья панда
А разве щеки не должны прикрывать глаза?
Не только коты любят коробки
Кот, греющий у лампы щеки. Ничего необычного
Розовый нос и шерстинка к шерстинке
Чтобы выглядеть солидно, достаточно отрастить щеки
Мягкие щеки, грустный взгляд, пушистая шерстка — и ты уже милашка
Я не игрушечный, я настоящий
Отрастил щеки и невозмутимость
Щекаст и горд своим семейством
Когда на тебе новый костюмчик, но не тот, что ты хотел
Не только у котиков бывают милые щечки
Приятного аппетита
Когда вернулись от бабушки
Пушистые щеки, пушистый живот
Щеки, худи, хомяк
Кот, да ты щекаст до неприличия!
Бонус: когда человек использует щекастую привлекательность по полной
Фото на превью adriatika18 / pikabu