22 фотографии, за каждой из которых стоит история, способная растрогать до слез

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Когда узнаешь о чьих-то жизненных историях, от которых сердце сжимается в груди, становишься отзывчивее и внимательнее к окружающим. К примеру, когда видишь, как пожилая женщина во всех подробностях описывает своему слепому мужу скульптуры, которые она рассматривает в музее, сразу хочется встретиться со своими родителями и просто их обнять. Вот истории простых людей, которые способны задеть самые глубинные струны души и вызвать теплые чувства.

AdMe.ru собрал 22 истории, от которых вы не сможете сдерживать эмоции, а от некоторых даже прослезитесь.

1. «Моя мама, у которой паралич лицевого нерва, не улыбалась много лет. Вчера она впервые так осознанно улыбнулась. Я всегда буду считать, что она прекрасна»

2. «У светофора увидел мотоциклиста, который гладил золотистого ретривера из соседней машины»

3. Пожилая женщина угостила рабочих прохладной газировкой

4. «Мой отец был убит на службе за 10 месяцев до окончания мной колледжа. Его коллеги пришли на выпускной, чтобы поддержать меня»

5. «Слева — я с женой в наш медовый месяц, 1990 год. В 2017 году мы вернулись в то место, чтобы вспомнить былые времена»

6. «На фото — мой кузен Гарет, ему 26. 3 года назад он потерял ногу из-за рака, а сейчас у него неизлечимая опухоль легких... На прошлой неделе он пробежал Лондонский марафон»

7. Семья Стива Ирвина открывает звезду его имени на голливудской «Аллее славы»

8. Тот момент, когда любимый участник группы Metallica замечает тебя и здоровается

9. «После 4 лет борьбы с бесплодием у нас в семье наконец появилась дочурка»

10. «9 лет назад я чуть не покончил жизнь самоубийством. Теперь я — это любимое место сна моего сына»

11. Девушка уехала за границу 9 месяцев назад и решила по скайпу проверить, узнает ли ее собака

12. Женщина через стетоскоп слушает, как бьется сердце ее 13-летней дочери, которое было пересажено другой женщине

13. Два лучших друга путешествуют вместе

14. «Родители моей девушки не говорят по-английски, и я решил выучить португальский, чтобы попросить у них разрешения жениться на их дочери. На днях я сделал это»

15. Папа встречает дочь после долгой разлуки

16. Девочка смотрит, как ее дедушка плачет на собрании ветеранов в ее школе

17. «Мой сын — аутист. Лучшая часть моего дня — 20-минутный разговор перед сном со всеми его игрушками. Причем я каждый раз говорю одно и то же, и сына это совсем не беспокоит. Мы оба счастливы, когда смеемся над моими шутками»

18. «В художественном музее увидел, как милая старушка подробно описывала каждую скульптуру своему слепому мужу»

19. «Мои родители женаты уже 34 года. Мама находится в последней стадии деменции, и папа заботится о ней весь день. Она не всегда помнит его имя, но знает, что с ним она в безопасности. Это ли не настоящая любовь?»

20. Девушка 10 месяцев не могла ходить. Когда к ней пришел парень, чтобы увести ее на выпускной, она продемонстрировала ему свои первые самостоятельные шаги

21. «В 4 года я прошептал ей на ухо, что женюсь на ней. 24 года спустя я сдержал свое слово»

22. «1940-е годы. Мой прадед держит на руках мою бабушку. Сейчас им 103 и 74 соответственно. Оба счастливы и здоровы»

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