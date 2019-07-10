20 жизненных уроков от далай-ламы — великого мудреца современности
Далай-лама XIV — духовный лидер тибетцев, писатель, филантроп, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии. Родился он в бедной крестьянской семье, которая занималась выращиванием овса и картофеля. При рождении ему дали имя Лхамо Дхондруб, что означает «богиня, исполняющая желания». В Тибете при выборе имени не учитывают пол младенца. Лхамо был 9-м из 16 детей в семье, из которых выжили только 7.
Когда мальчику было 2 года, его деревню посетила группа лам. Они и выбрали маленького Лхамо Дхондруба новым Далай-ламой XIV. Спустя 3 года он был возведен на престол Тибета и начал получать монашеское образование.
Далай-лама долгое время пытался наладить отношения с Китаем и отстоять независимость своей страны. Но, после того как китайская армия обстреляла его дворец, ему пришлось искать убежища в Индии. С этого момента далай-лама и все тибетское правительство проживают в индийском городе Дхарамсала.
Ему, как никому другому, известны проблемы бедных тибетцев. Далай-лама поддерживает науку, выступает против вырубки лесов и уничтожения диких животных, а также много говорит о правах женщин.
AdMe.ru с уважением относится к деятельности далай-ламы. Сегодня мы делимся с вами его цитатами, которые сделают лучше даже самый непогожий день.
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Если можете помочь - помогите. Если нет - хотя бы не вредите.
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Гнев и возбуждение делают нас более подверженными заболеваниям. Если ум спокоен и занят положительными мыслями, тело не станет легкой добычей для болезни.
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Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда.
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Я профессиональный хохотун. Я сталкивался с немалым количеством трудностей в своей жизни, а моя страна и сейчас находится в своем критическом периоде. Тем не менее я часто смеюсь и смех мой заразителен. Когда люди меня спрашивают, как я нахожу силы для смеха в такой ситуации, я отвечаю: "Я профессиональный хохотун".
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Наивно думать, что благополучие человечества зависит только от молитв. Нужны реальные действия.
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Помните, что не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно.
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Если проблему решить можно - не стоит о ней беспокоиться. Если проблему решить нельзя - беспокоиться бесполезно.
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Помните, что лучшие отношения - те, в которых ваша любовь друг к другу превышает потребность друг в друге.
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Будь готов изменить свои цели, но никогда не изменяй свои ценности.
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Помните, тишина иногда лучший ответ на вопросы.
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Моя религия очень проста: моя религия - это доброта.
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С самого момента своего рождения каждый человек хочет быть счастливым и избегает страданий. И это желание не зависит ни от социальных условий, ни от образования, ни от идеологии. Все наше существо желает просто удовлетворенности.
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Нам всем нужно сострадание, и если у нас его не будет, то ни один политик или даже маг не сможет спасти планету.
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Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание.
- Я стараюсь относиться к каждому, кого бы мне ни довелось встретить, как к старому другу. Это дает мне неподдельное ощущение счастья.
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Любовь и сострадание являются необходимостью, а не предметом роскоши. Без них человечество не сможет выжить.
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Чем больше мы заботимся о счастье других людей, тем более гармоничным становится наше ощущение собственного благополучия.
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Следуйте трем правилам: уважайте себя, уважайте других и несите ответственность за все свои действия.
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Мы никогда не установим гармонию с окружающим миром, пока не примиримся с собой.
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Мы часть человечества, поэтому нам следует заботиться о человечестве. А если это не в наших силах, то мы должны хотя бы не причинять вреда.
Какая цитата далай-ламы близка вам больше всего?
Фото на превью AFP / EAST NEWS