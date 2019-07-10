20 жизненных уроков от далай-ламы — великого мудреца современности

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Далай-лама XIV — духовный лидер тибетцев, писатель, филантроп, общественный деятель и лауреат Нобелевской премии. Родился он в бедной крестьянской семье, которая занималась выращиванием овса и картофеля. При рождении ему дали имя Лхамо Дхондруб, что означает «богиня, исполняющая желания». В Тибете при выборе имени не учитывают пол младенца. Лхамо был 9-м из 16 детей в семье, из которых выжили только 7.

Когда мальчику было 2 года, его деревню посетила группа лам. Они и выбрали маленького Лхамо Дхондруба новым Далай-ламой XIV. Спустя 3 года он был возведен на престол Тибета и начал получать монашеское образование.

Далай-лама долгое время пытался наладить отношения с Китаем и отстоять независимость своей страны. Но, после того как китайская армия обстреляла его дворец, ему пришлось искать убежища в Индии. С этого момента далай-лама и все тибетское правительство проживают в индийском городе Дхарамсала.

Ему, как никому другому, известны проблемы бедных тибетцев. Далай-лама поддерживает науку, выступает против вырубки лесов и уничтожения диких животных, а также много говорит о правах женщин.