20+ животных, которых застукали в самый неподходящий момент

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Если бы животные всегда вели себя спокойно и ответственно, нам бы жилось очень и очень скучно. К счастью, наши домашние любимцы ведут себя совершенно иначе: у питомцев есть тайная жизнь, о которой вы можете даже не догадываться, и стоит вам отлучиться на день, час или минуту, они не теряют времени даром и занимаются своими любимыми делами. А какими именно, мы покажем в этой статье.

AdMe.ru собрал фотографии животных, которых поймали на месте преступления.

1. Кажется, этот кот учится ходить по потолку

2. Когда тебя застали врасплох, главное — не ударить в грязь лицом

3. «По-моему, это я должен быть недоволен, а не кот»

4. «Я отвернулся всего на секунду!»

5. Он делает вид, будто не понимает, как попал в шкаф

6. Ничего необычного, просто енот на огромной высоте

7. «Кот решил сыграть вместо нас»

8. «Я на 5 секунд оставил коробку без присмотра»

9. «Эти малыши украли корм у моего кота, но оказались слишком трусливы, чтобы сбежать с места преступления»

10. «Кажется, пес хочет со мной поговорить»

11. Я цветочек!

12. «Кролику понравился мой завтрак»

13. Так вот почему семена так и не проросли

14. Пес, который классно позирует, даже если его застали в неловкой ситуации

15. «У меня нет ни одной идеи о том, что ему могло там понадобиться»

16. «Не увижу я в этом году клубники. И вот тому причина»

17. «Он только что заметил меня»

18. Развлечение для хорьков

19. Он был голоден

20. Пес, который умеет принимать непринужденный вид в любой ситуации

21. «Кажется, я помешал важной встрече»

22. Кот, похоже, возомнил себя белкой

23. «Енот решил доесть мою еду»

24. Ей просто хотелось стащить резинку для волос

25. Нашел укромное местечко

26. Взгляд кота как бы говорит: «А нечего было муку оставлять на столе»

27. Немного застрял