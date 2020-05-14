20+ животных, которых природа наградила таким количеством изюминок, что хватило бы на целый пирог
Вот уж точно, наша матушка-природа еще способна творить уникальные вещи. Что ей стоит добавить, казалось бы, обычному котику разноцветные глаза или незабываемые пятнышки? А то и вовсе подарить обычной бабочке такой рисунок на крыльях, от которого особо впечатлительные люди еще долго будут отходить.
Мы в AdMe.ru обожаем все необычное и рады познакомить вас с братьями нашими меньшими, уникальность которых так и бросается в глаза. А бонус заставит вас улыбнуться.
Белка со светлым хвостом
А это, видимо, ее подружка
И у ящериц тоже бывают уникальные хвосты
«Зубы моего щенка имеют необычную форму»
У панциря этой черепахи есть галстук-бабочка
«У моей кошки очень прямой хвост»
Невероятно красивые глаза
В эти глаза можно смотреть вечно
Персонаж из фильма «Крик» на крыльях этой индийской бабочки
Самый милый вампир в мире
Гетерохромия, от которой невозможно оторваться
Черепаха с голубыми глазами
Этот бобтейл покорил поклонников своей необычной расцветкой
«А у моей кошки на лапке идеальная буква R»
«Мой черный котенок постепенно становится белым / серым»
«По какой-то причине мой геккон сбросил всю старую кожу, кроме кожи над глазами»
И еще одна невероятно маленькая лягушка
«Все 4 лапы моей кошки имеют уникальную комбинацию черного / розового цвета»
У этой лошади стрелочка на носу
Котенок, созданный для любви
А здесь у кота рисунок перевернутого сердечка под подбородком
Познакомьтесь с Блейзом, лабрадором с витилиго
Бонус: иногда собачку не отличишь от кабачка. Ну почти
А ваши питомцы имеют какую-нибудь уникальную особенность?
Фото на превью MissVantaWhite / reddit