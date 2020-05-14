20+ животных, которых природа наградила таким количеством изюминок, что хватило бы на целый пирог

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Вот уж точно, наша матушка-природа еще способна творить уникальные вещи. Что ей стоит добавить, казалось бы, обычному котику разноцветные глаза или незабываемые пятнышки? А то и вовсе подарить обычной бабочке такой рисунок на крыльях, от которого особо впечатлительные люди еще долго будут отходить.

Мы в AdMe.ru обожаем все необычное и рады познакомить вас с братьями нашими меньшими, уникальность которых так и бросается в глаза. А бонус заставит вас улыбнуться.

Белка со светлым хвостом

А это, видимо, ее подружка

И у ящериц тоже бывают уникальные хвосты

«Зубы моего щенка имеют необычную форму»

У панциря этой черепахи есть галстук-бабочка

«У моей кошки очень прямой хвост»

Невероятно красивые глаза

В эти глаза можно смотреть вечно

Персонаж из фильма «Крик» на крыльях этой индийской бабочки

Самый милый вампир в мире

Гетерохромия, от которой невозможно оторваться

Черепаха с голубыми глазами

Этот бобтейл покорил поклонников своей необычной расцветкой

«А у моей кошки на лапке идеальная буква R»

«Мой черный котенок постепенно становится белым / серым»

«По какой-то причине мой геккон сбросил всю старую кожу, кроме кожи над глазами»

И еще одна невероятно маленькая лягушка

«Все 4 лапы моей кошки имеют уникальную комбинацию черного / розового цвета»

У этой лошади стрелочка на носу

Котенок, созданный для любви

А здесь у кота рисунок перевернутого сердечка под подбородком

Познакомьтесь с Блейзом, лабрадором с витилиго

Бонус: иногда собачку не отличишь от кабачка. Ну почти

А ваши питомцы имеют какую-нибудь уникальную особенность?