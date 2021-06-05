20+ животных, которые вынуждены уживаться друг с другом. Как могут

Когда мы заводим одного питомца, нам порой начинает казаться, что ему скучно в одиночестве, и в доме появляется второй четверолапый друг. Иногда наши любимцы, вынужденные делить одну территорию, становятся лучшими друзьями, а иногда олицетворяют поговорку «Живут как кошка с собакой». Тут уж как повезет. Причем совершенно неважно, идет речь о двух котах, двух собаках или собаке с котом.

Мы в AdMe.ru всегда считали, что, чем больше питомцев, тем лучше. Ну по крайней мере веселее — это уж точно.

1. «Даррен крайне удивлен, что кто-то другой использует его запатентованный прием „кусь за шею“»

2. Если уткнуться головой в мохнатого друга, спится намного лучше

3. «Приютила котенка. Кажется, он хорошо вписался. Может быть, даже слишком хорошо»

4. «Мне нужно хоть немного личного пространства!»

5. Это лучшая иллюстрация их отношений

6. «И зачем ты привел в наш дом эту собаку?»

7. «Я просто хотел запечатлеть момент дружбы и мира»

8. А у этой парочки получилось найти общий язык

9. Тот случай, когда все эмоции на морде написаны

10. «Это моя игрушка!»

11. Так выглядит настоящая братская любовь

12. «Да, это собачье место. Но наш кот не стесняется его занять, хотя у самого в доме 5 лежанок»

13. «Он никогда не дает Руби спокойно поспать. Никогда»

14. Кто-нибудь обратил внимание на то, что на фото есть еще и кот?

15. «Личное пространство? Не, не слышал»

16. Он нашел идеальное место, чтобы присесть

17. Вот что значит «сесть на шею». В буквальном смысле

18. «Если вы присмотритесь, то увидите, что голова моего кота торчит из-под собаки. Кот не пострадал, но был очень зол»

19. «Как же я устал быть мамочкой...»

20. «Я первый занял эту кровать!»

21. Они хотя бы в примерно равных весовых категориях