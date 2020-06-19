20+ человек, которые не определились, кого любят больше: животных или растения, — и завели сразу всех

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В мире насчитывается более 470 млн домашних собак и более 370 млн кошек. А количество растений, украшающих наши дома, и вовсе вряд ли кому-то по силам подсчитать. Все они делают наши будни ярче, поэтому порой бывает сложно определить, кого мы любим больше. И тогда не остается ничего другого, как принести домой и четвероногого, и «зеленого» питомца.

Мы в AdMe.ru одинаково любим и животных, и растения и понимаем людей, которые так и не смогли остановиться на чем-то одном.

«Кажется, моя кошка немного обалдела от количества моих новых растений»

Золотой мальчик в золотой час

«Она не любит расчесываться, а еще знает, что этот цветок — мой любимый»

Настоящий кот из джунглей!

Он просто обожает всю эту зелень

«Мой кот позирует на фоне моих растений»

«Он не смог долго терпеть то, что я не уделяю ему внимания, пытаясь красиво сфотографировать растения»

Кошка и калатеи

«Наше первое „семейное“ фото»

Ее лучшая улыбка в стиле «я старалась как могла»

«Вот так я сделал предложение своей девушке. И она сказала „да“!»

«Ты выйдешь за нас?»

Ничего особенного, просто бенгальский кот, спящий в кротоне

Полуденный отдых на диване

«Ты только что сказал „змея“?»

«Мой пес и мои растения»

Тот момент, когда пытаешься сделать красивое фото своих растений

«Я не в восторге от собственных фотографий, но я в восторге от фотографий моих растений и собаки»

Когда дружба настолько крепка, что даже фотосинтезом вы занимаетесь вместе. И даже если один из вас — кот

«Парочка моих любимчиков»

«Моя прекрасная пожилая леди и монстера наслаждаются вечерним солнцем»

Когда у тебя так много растений, что даже пес превращается в лесного друида

«Сегодня „убийца“ моих растений был наконец-то пойман за лапу»

«На этой фотографии запечатлено все, что я люблю»

Маленький нежный ангел. Он не кусает, только нюхает

«Мой новый „садовник“ пытается помочь»

«Иногда я думаю, что он меня осуждает»

«Этому растению 8 лет, и мы пересадили его в новый горшок. Теперь оно смотрится так же стильно, как и наша кошка!»

Собак и растений много не бывает!

А в чью пользу вы сделали выбор: животных или растений? Или, как и герои нашей статьи, не смогли определиться и теперь в вашем доме есть представители и флоры, и фауны?