20+ человек, которые не определились, кого любят больше: животных или растения, — и завели сразу всех
В мире насчитывается более 470 млн домашних собак и более 370 млн кошек. А количество растений, украшающих наши дома, и вовсе вряд ли кому-то по силам подсчитать. Все они делают наши будни ярче, поэтому порой бывает сложно определить, кого мы любим больше. И тогда не остается ничего другого, как принести домой и четвероногого, и «зеленого» питомца.
Мы в AdMe.ru одинаково любим и животных, и растения и понимаем людей, которые так и не смогли остановиться на чем-то одном.
«Кажется, моя кошка немного обалдела от количества моих новых растений»
Золотой мальчик в золотой час
«Она не любит расчесываться, а еще знает, что этот цветок — мой любимый»
Настоящий кот из джунглей!
Он просто обожает всю эту зелень
«Мой кот позирует на фоне моих растений»
«Он не смог долго терпеть то, что я не уделяю ему внимания, пытаясь красиво сфотографировать растения»
Кошка и калатеи
«Наше первое „семейное“ фото»
Ее лучшая улыбка в стиле «я старалась как могла»
«Вот так я сделал предложение своей девушке. И она сказала „да“!»
«Ты выйдешь за нас?»
Ничего особенного, просто бенгальский кот, спящий в кротоне
Полуденный отдых на диване
«Ты только что сказал „змея“?»
«Мой пес и мои растения»
Тот момент, когда пытаешься сделать красивое фото своих растений
«Я не в восторге от собственных фотографий, но я в восторге от фотографий моих растений и собаки»
Когда дружба настолько крепка, что даже фотосинтезом вы занимаетесь вместе. И даже если один из вас — кот
«Парочка моих любимчиков»
«Моя прекрасная пожилая леди и монстера наслаждаются вечерним солнцем»
Когда у тебя так много растений, что даже пес превращается в лесного друида
«Сегодня „убийца“ моих растений был наконец-то пойман за лапу»
«На этой фотографии запечатлено все, что я люблю»
Маленький нежный ангел. Он не кусает, только нюхает
«Мой новый „садовник“ пытается помочь»
«Иногда я думаю, что он меня осуждает»
«Этому растению 8 лет, и мы пересадили его в новый горшок. Теперь оно смотрится так же стильно, как и наша кошка!»
Собак и растений много не бывает!
А в чью пользу вы сделали выбор: животных или растений? Или, как и герои нашей статьи, не смогли определиться и теперь в вашем доме есть представители и флоры, и фауны?
Фото на превью Kadhla / reddit