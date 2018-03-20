20+ работников, которые не получают зарплату, но работают очень добросовестно

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Как часто вы завидуете распорядку дня вашего любимца? Наверняка бывает, что, уходя на работу, вы подумываете хотя бы на один день стать котом — остаться дома, весь день спать и ждать хозяина, который накормит и погладит. Но есть животные, которых никак нельзя назвать бездельниками, и они рады быть полезными. Например обезьянки, которые всегда подадут стакан с водой, или офисный кот, который понял, как извлечь прибыль из своей милой внешности.

AdMe.ru собрал 25 животных, которые освоили настоящую профессию, а кто-то сам придумал себе занятие и готов работать на благо человечества за почесывание за ухом и сахарную косточку.

1. Бабар — собака, которая поможет успокоиться в кабинете у дантиста

2. Капуцин помогает людям с ограниченными возможностями: наполняет стаканы с водой, сервируют столы и приносит газеты

3. «Мой отец-адвокат берет Френни на работу. Он научил ее доставлять документы другим сотрудникам. Оплата производится костями»

4. Самсунг — трудолюбивый сотрудник, который создает в местном магазине дружескую обстановку. В качестве награды требует только любви

5. Раньше этот кот был бездомным, а теперь живет в офисе одной маркетинговой компании и приносит настоящий доход, позволяя прохожим играть с собой через просунутую в дверь купюру

6. Уайли — собака-терапевт в публичной библиотеке

7. Блейк — четвероногий игрок в боулинг в команде одного из университетов в Айдахо (США)

8. «Это мой пес Бот. Он работает с детьми, страдающими аутизмом, и я очень горжусь им»

9. Хозяйка салона красоты подобрала бездомного котенка, и из него вырос хороший помощник, который отлично ладит с клиентами

10. Хороший мальчик и отличный служащий в ветеринарной клинике. Его зовут Рино

11. Чак — офисная кошка в ветеринарной клинике

12. Расти — собака-терапевт, которая уже много лет помогает людям справляться с тревогой

13. Милли — первая в мире кошка-скалолаз

14. Таким спасателям не страшно доверить свою жизнь

15. Грейси — пограничная собака, которая охраняет дикую природу

16. Гли — бездомный кот, который нашел свое место в соборе Святой Софии (Стамбул) и стал главной достопримечательностью

17. Эта собака-терапевт помогает детям учиться читать, снимая их тревогу и придавая им уверенности

18. Призрак — глухой пес, который не мог найти себе дом, но теперь он прошел курс обучения жестовым командам и скоро приступит к службе в полиции

19. В аэропорту Сан-Диего вас ждет эта красавица. Она снимет тревогу перед полетом и подарит хорошее настроение

20. Он защищает цыплят от койотов, но воспринимает свою работу как игру

21. Всего за 5 центов можно получить профессиональную психологическую помощь пушистого терапевта

«Психиатрическая помощь за 5 центов. Врач находится внутри».

22. «Офисная собака на новой работе моего отца. Он сказал, что весь день этот пес обнимался со всеми сотрудниками»

23. «Лаки вышла на пенсию и счастлива. Теперь она ездит в грузовике, а не занимается загоном крупного рогатого скота»

24. Обычно на службе не допускается подобная фамильярность, но в этом случае можно сделать исключение