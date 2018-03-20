20+ работников, которые не получают зарплату, но работают очень добросовестно
Как часто вы завидуете распорядку дня вашего любимца? Наверняка бывает, что, уходя на работу, вы подумываете хотя бы на один день стать котом — остаться дома, весь день спать и ждать хозяина, который накормит и погладит. Но есть животные, которых никак нельзя назвать бездельниками, и они рады быть полезными. Например обезьянки, которые всегда подадут стакан с водой, или офисный кот, который понял, как извлечь прибыль из своей милой внешности.
AdMe.ru собрал 25 животных, которые освоили настоящую профессию, а кто-то сам придумал себе занятие и готов работать на благо человечества за почесывание за ухом и сахарную косточку.
1. Бабар — собака, которая поможет успокоиться в кабинете у дантиста
2. Капуцин помогает людям с ограниченными возможностями: наполняет стаканы с водой, сервируют столы и приносит газеты
3. «Мой отец-адвокат берет Френни на работу. Он научил ее доставлять документы другим сотрудникам. Оплата производится костями»
4. Самсунг — трудолюбивый сотрудник, который создает в местном магазине дружескую обстановку. В качестве награды требует только любви
5. Раньше этот кот был бездомным, а теперь живет в офисе одной маркетинговой компании и приносит настоящий доход, позволяя прохожим играть с собой через просунутую в дверь купюру
6. Уайли — собака-терапевт в публичной библиотеке
7. Блейк — четвероногий игрок в боулинг в команде одного из университетов в Айдахо (США)
8. «Это мой пес Бот. Он работает с детьми, страдающими аутизмом, и я очень горжусь им»
9. Хозяйка салона красоты подобрала бездомного котенка, и из него вырос хороший помощник, который отлично ладит с клиентами
10. Хороший мальчик и отличный служащий в ветеринарной клинике. Его зовут Рино
11. Чак — офисная кошка в ветеринарной клинике
12. Расти — собака-терапевт, которая уже много лет помогает людям справляться с тревогой
13. Милли — первая в мире кошка-скалолаз
14. Таким спасателям не страшно доверить свою жизнь
15. Грейси — пограничная собака, которая охраняет дикую природу
16. Гли — бездомный кот, который нашел свое место в соборе Святой Софии (Стамбул) и стал главной достопримечательностью
17. Эта собака-терапевт помогает детям учиться читать, снимая их тревогу и придавая им уверенности
18. Призрак — глухой пес, который не мог найти себе дом, но теперь он прошел курс обучения жестовым командам и скоро приступит к службе в полиции
19. В аэропорту Сан-Диего вас ждет эта красавица. Она снимет тревогу перед полетом и подарит хорошее настроение
20. Он защищает цыплят от койотов, но воспринимает свою работу как игру
21. Всего за 5 центов можно получить профессиональную психологическую помощь пушистого терапевта
«Психиатрическая помощь за 5 центов. Врач находится внутри».
22. «Офисная собака на новой работе моего отца. Он сказал, что весь день этот пес обнимался со всеми сотрудниками»
23. «Лаки вышла на пенсию и счастлива. Теперь она ездит в грузовике, а не занимается загоном крупного рогатого скота»
24. Обычно на службе не допускается подобная фамильярность, но в этом случае можно сделать исключение
А вам бы хотелось, чтобы в местах, которые вызывают у вас самый сильный стресс, вас встречали четвероногие сотрудники? Поделитесь в комментариях!
Фото на превью benjals4/reddit, Agnes Chang/flickr