20+ животных, которые изменились до неузнаваемости, когда наконец обрели любящих хозяев

Домашние животные все еще часто оказываются на улице, причем речь идет не только о кошках и собаках, но и об экзотических питомцах, например о бородатом драконе, как в нашей статье. Правда, сейчас все больше людей предпочитают не покупать любимцев, а спасать и забирать себе, делая мир чуточку добрее.

Мы в AdMe.ru радуемся за каждого, кто нашел свой дом. И надеемся, что вы порадуетесь с нами за 20+ животных, которым повезло встретить настоящего человека с большим сердцем.

«Знакомьтесь, 11-летняя булочка Джина. Ее забрали у заводчика в Корее. Она всю зиму была привязана на улице и рожала щенков помет за пометом»

«Когда Джину спасли, ей было 5 лет и ее должны были усыпить из-за агрессии и страха перед людьми».

«Кекс уже 2 года живет со мной и моим партнером. Ее родителей бросили их владельцы: они переехали и заперли собак на заднем дворе»

«К сожалению, спасти ее отца не удалось, но, к счастью, выходили ее маму, беременную и очень больную».

«Познакомьтесь с Барсиком, которого мы нашли посреди оживленной улицы в 35-градусную жару. А год спустя он стал избалованным мальчишкой»

«Ее глаза всегда кажутся полуприкрытыми, поэтому мне часто говорят, что она выглядит так, будто на нее ничто не может произвести впечатление»

«Я купил его на сайте объявлений за $ 75. Ему было 6 месяцев»

«Я пришел за ним и был шокирован... Мы в основном держали его в трейлере, потому что он был совершенно диким. Потратили уйму времени и денег, ухаживая за ним. Но теперь он счастливый 7-летний ребенок!» Вот это да! Вы проделали невероятную работу! Он прекрасен. © tngangstagranny / Reddit

«Это Апельсинчик. Его бросили 3,5 месяца назад во время сезона дождей»

«Он был грязный, с обширной ушной инфекцией, недоедал и страдал хронической диареей. Думаю, мы его хорошо подлатали!»

«Моя сладкая детка. Ее фотографии сразу после „усыновления“ и сейчас»

Вы только посмотрите на эту улыбку! © ykkl / Reddit

«От заброшенного и живущего на цепи уличного пса до счастливого и обожаемого хозяевами любимца. Максом больше никогда не будут пренебрегать»

«Я нашел ее ровно 2 недели назад и только что забрал домой из ветклиники»

«Теперь у Ириски все в порядке. Больше никакой чесотки, никаких паразитов, никаких инфекций и никакой бездомности».

«В 1-ю ночь, спустя неделю, через 7 месяцев»

«Я не любитель кошек, но он меня покорил. Прошел год»

«Теперь его зовут Оби-Ван. Его передали в Управление по контролю за животными штата Алабама и отправили в Центральную Флориду, откуда мы его и забрали»

«Сегодня исполняется год с тех пор, как я спас Софию»

«Прошел ровно год с тех пор, как мы привезли домой мою лучшую подругу. Из тощей и пугливой она превратилась в здоровую и настолько спокойную, насколько это возможно»

«Через месяц после того, как мы нашли Хэнка посреди дороги под проливным дождем»

«Он — моя самая большая любовь. Что бы с ним ни случилось до того, как он попал к нам, он определенно этого не заслужил»

«Сейчас мы относимся к нему как к королю, но он все еще бывает очень пугливым».

«Я нашел его год назад. Он был совершенно диким»

«Сначала мы удалили все сломанные зубы, затем сделали операцию на ушки. Звучит просто, но это был очень долгий путь».

«Матильда, бородатый дракон, была найдена блуждающей по улицам, грязной и истощенной. Вторая фотография сделана через несколько недель после того, как я ее спас»

«Мы нашли этого крохотного малыша в лесу очень больным, с затрудненным дыханием. Он был еще новорожденным и нуждался в круглосуточном уходе»

«Раньше у нас не было кошек, и мы думали, что он не выживет. Теперь он дерзкий подросток, укравший мое сердце. И я сделаю для него все что угодно». Он похож на маленькую рысь. © ginaMH / Reddit

«Феню нашли во Французском квартале Нового Орлеана всю в струпьях и клещах. Она с нами уже 2 года и просто обожает обниматься»