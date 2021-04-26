20+ животных, которые еще недавно были бездомными, а сейчас обрели любящую семью

Миллионы бездомных животных во всем мире дожидаются своих хозяев. И, судя по героям нашей статьи, любовь и забота творят чудеса даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях. Мы не агитируем вас ринуться в ближайший приют. Просто посмотрите на счастливые мордочки спасенных братьев наших меньших.

Редакция AdMe.ru мечтает о том, чтобы все приюты закрылись по причине невостребованности. И мы надеемся, что когда-нибудь наше желание исполнится. Это зависит только от нас с вами.

Доставайте свои мимиметры

«Мой друг „усыновил“ бездомную кошку 2 месяца назад. И вот она сейчас»

Эти преступники задержаны 10 апреля. Сейчас они отбывают пожизненное заключение

«Мой малыш Патрик быстро вырос. Он был очень маленький, когда мы его нашли. Теперь он мой большой 8-месячный ребенок»

«Моя жена сфотографировала меня с Физзгигом, которого я нашел и спас, когда он был крошечным. Это он на экране позади нас»

«Фото нашего котенка Хемингуэя в приюте и через неделю после того, как я привезла его домой»

«Познакомьтесь с Пенни и Ромео, двумя уличными собаками. Через 5 месяцев после этого они стали самыми счастливыми и любимыми питомцами в мире»

От найденного в ловушке несчастного — до ухоженного любимца месяц спустя

«Моя маленькая Луна до и после. Она такая сильная»

«Вчера был день нашей собаки Лупы. Вот как она изменилась за год жизни в хорошей семье!»

Как это начиналось и как обстоят дела сейчас

«Она подошла к двери здания, где я работаю. Теперь она пухленькая и счастливая»

Поразительно, какие изменения произошли всего за 3 недели

«Бежал перед машиной моей сестры, пока она не подобрала его. Через 2 года он превратился в гигантского красавца»

«Нашли его в разгар летней жары, его организм был обезвожен. Первоначально не планировали оставлять, но спустя несколько лет я не представляю жизни без него»

«Мой Том. Так он выглядел в день, когда я его нашла. А вот 18 месяцев спустя. Он вырос в очень красивого мальчика»

«Рискнула и взяла на реабилитацию этого мальчика вместо того, чтобы позволить его усыпить. Одно из лучших решений в моей жизни»

«Нашли на парковке 4,5 месяца назад. Теперь ее жизнь намного лучше»

«Принимаю поздравления с годовщиной „усыновления“ Филиппа! Я так горжусь тем, как далеко он продвинулся!»

«10 месяцев назад я нашел этого брошенного, голодного маленького парня. Теперь он избалованный маленький принц»

«Фото в тот день, когда я застал его напуганным и одиноким, укрывающимся под моей машиной. А это сейчас»

«Я нашел его тощим и больным... Теперь, спустя 2 года, посмотрите на этого великолепного красавца»

«2 недели назад я взял из ближайшего приюта мальчика с самым печальным лицом. За это время он действительно привязался ко мне»

«Я услышала плач на заднем дворе, и мы нашли ее»