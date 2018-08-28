20+ животных, чьей эмоциональности позавидует любой актер

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Известно, что эмоции могут испытывать не только люди, но и братья наши меньшие. И порой им удается даже заразить нас своей радостью или грустью. Взгляните на эту подборку — в ней вся гамма настроений.

AdMe.ru хочет показать вам фотографии, которые совершенно точно заставят улыбнуться.

Да точно говорю, не я!

Так выглядит типичный семейный портрет

Зачем я согласился сюда идти?

Когда человек случайно забыл закрыть дверь в уборной

Скорее за покупками!

О боже! Что я опять сделал?

Все эмоции за несколько секунд

Когда разрешили не пристегиваться

Когда ненавидишь фотографироваться

Это невероятно милое созданье

Панда, которая очень боится оставаться одна

Когда нет настроения с самого утра

Отпустите-е-е-е-е-е!

Наконец-то взяли прокатиться на лодке!

Погоди, как, сегодня еще не выходной?

Счастье есть в каждой минуте жизни

Вот он — рай на любимых коленях

За такой жалостливый взгляд можно простить вообще все

Он устал, но все равно продолжает радоваться прогулке

Угадайте, у кого сегодня день рождения?

Слон, который увидел морских львов

Актерский талант, который пропадает зря

Ты сказал «мячик»? Где мой мячик?

Кто здесь тот друг, который портит фото?

Когда в душе ты великолепный атлет

Брутальность его второе имя

А как же я?

Идеальная рокерская улыбка

Фото, на которое следует смотреть, когда нет настроения