20+ животных, чьей эмоциональности позавидует любой актер
Известно, что эмоции могут испытывать не только люди, но и братья наши меньшие. И порой им удается даже заразить нас своей радостью или грустью. Взгляните на эту подборку — в ней вся гамма настроений.
AdMe.ru хочет показать вам фотографии, которые совершенно точно заставят улыбнуться.
Да точно говорю, не я!
Так выглядит типичный семейный портрет
Зачем я согласился сюда идти?
Когда человек случайно забыл закрыть дверь в уборной
Скорее за покупками!
О боже! Что я опять сделал?
Все эмоции за несколько секунд
Когда разрешили не пристегиваться
Когда ненавидишь фотографироваться
Это невероятно милое созданье
Панда, которая очень боится оставаться одна
Когда нет настроения с самого утра
Отпустите-е-е-е-е-е!
Наконец-то взяли прокатиться на лодке!
Погоди, как, сегодня еще не выходной?
Счастье есть в каждой минуте жизни
Вот он — рай на любимых коленях
За такой жалостливый взгляд можно простить вообще все
Он устал, но все равно продолжает радоваться прогулке
Угадайте, у кого сегодня день рождения?
Слон, который увидел морских львов
Актерский талант, который пропадает зря
Ты сказал «мячик»? Где мой мячик?
Кто здесь тот друг, который портит фото?
Когда в душе ты великолепный атлет
Брутальность его второе имя
А как же я?
Идеальная рокерская улыбка
Фото, на которое следует смотреть, когда нет настроения
А у вас есть животные, которые настолько же эмоциональны?
Фото на превью Kronos099904 / reddit, unknown / imgur