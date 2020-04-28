20 добрых историй, которые доказывают, что еще можно верить в чудо

30 0 18 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Никто не проигрывает, когда речь заходит о добре. Еще в 1956 году команда исследователей Корнельского университета, пытаясь доказать, что многодетные матери живут меньше, совершенно неожиданно выяснила, что продолжительность жизни зависит не от количества детей, образования и работы, а от того, делали ли люди добрые дела. То же подтвердили и другие ученые, наблюдая за пенсионерами.

Мы в AdMe.ru уверены, что такие же результаты современные исследователи получат, если понаблюдают за героями этой подборки.

«Вот уже 13 лет, в дождь или солнце, этот дедушка выходит один на прогулку по нашему поселку и собирает весь мусор, который попадается ему на пути»

«На сегодняшнем выпускном экзамене этот охранник стоял в атриуме и аплодировал каждому выпускнику, которого видел»

«Я пропустила пересадочный рейс. Сидела и плакала, когда эти два совершенно незнакомых человека подошли и помогли мне прийти в себя! Мы болтали в ожидании самолета и играли в карты»

«Моя девушка потеряла кошелек с паспортом и большой суммой денег. Этот парень нашел его, связался с ней и вернул все, что было в кошельке»

«Отправила дочь за хлебом, молоком. А она потеряла деньги по дороге. Стояла и ревела. К ней подошел парень, узнал, в чем дело, купил все, что я говорила. Я пыталась вернуть ему деньги, но он отказался»

Пожалуй, это начало крепкой дружбы

Женщина попросила пользователей интернета помочь ей поздравить мужа-инвалида с днем рождения и не ожидала, что откликнется так много людей

«Только сегодня улеглись эмоции. Я попросила вас помочь устроить мужу сюрприз на юбилей — и все получилось. Сотни слов поддержки, пожеланий, вкусняшки и приятности заставили его прослезиться. Мы получили открытки из Китая, Японии, Португалии, Италии, США, Англии. Ребята, вы Саню завалили подарками! Не хватит слов, чтобы выразить вам нашу благодарность».

«Эта компания делает рубашки с магнитными пуговицами специально для мужчины с церебральным параличом»

Банда байкеров навещает детей, с которыми жестоко обращались, принимает в свои ряды, дает крутые клички и ездит с ними по городу, чтобы больше никто не смел их обижать

«Друзья зашли перекусить в кафе и заметили одинокую женщину. Они решили, что никто не должен обедать один, подсели к ней. Оказалось, что она недавно потеряла мужа, а завтра ей исполняется 60»

Когда сделал именно то, чего кому-то не хватало

Этот парень возвращает людям украденные у них и проданные через интернет велосипеды. А еще патрулирует город и проверяет, хорошо ли пристегнуты байки на улице

«У меня небольшой лоток с яйцами у дороги, где люди могут купить, сколько хотят, заплатив за это столько, сколько могут. Один парень, видимо, решил внести аванс»

«Яиц не взял, но деньги положил. Вам они, возможно, нужнее, чем мне».

Главное — это общие семейные ценности

Пожарные, проезжавшие мимо, помогли мусорщику собрать выпавший из опрокинутого бака мусор

«В Ираке на книжном рынке книги на ночь оставляют без присмотра. Иракцы говорят: „Читатель не ворует, а вор не читает“»

А этому мусорщику неожиданно передали записку с благодарностью и купоном в кафе

«Спасибо вам! Мы ценим то, что вы делаете! Наслаждайтесь обедом! Луи и Дана».

«Кто-то в интернете прочитал о том, что я давно мечтала о машинке для фигурной резки, а она стоит $ 350. И он просто взял и прислал мне все, что было в моем вишлисте»

Велосипедист спасает застрявшего в дереве козла

Люди по всему миру участвуют во флешмобе по созданию кормушек для белок

«Сутки назад показал другу фото со столиком для белки, сегодня он принес мне это».