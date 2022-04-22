20 весенних фотографий, от которых на душе становится чуточку теплее

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С первыми лучами весеннего солнца не только природа, но и сама жизнь будто начинает сиять яркими красками. Когда зима наконец-то сдает свои права, мы чаще улыбаемся, становимся более открытыми к людям и чувствуем больше сил для новых свершений.

Мы в AdMe.ru решили напомнить вам о том, что за окном чудесное время года.

1. «Вы только посмотрите на фотографию моего песеля! Весна!»

2. «Мой пес Энзо нюхает первый весенний цветочек»

3. Вот так выглядят кристально чистые весенние озера

4. «А я заснял пчелу за работой»

5. «Это фотография моего щенка, который просто радуется весеннему воздуху!»

6. Тюльпановые поля как отдельный вид искусства

7. Появление гордых мамочек — лучшее, что может произойти весной

8. Вода розовая, небо розовое, даже белый мрамор мемориала тоже розовый!

9. «Просто наслаждаемся весенним солнышком»

10. «Я просто хотела поделиться цветущей сакурой, которая растет у меня рядом с домом»

11. «Думаю, мой кот рад тому, что наконец-то наступила весна»

12. «Мне удалось сфотографировать несколько красивых полевых цветов прямо во время шторма!»

13. «Весной некоторые деревья вдоль нашей дороги роняют эти прекрасные розовые лепестки»

14. «Привет! Весна пришла!»

15. «Вот так выглядит весна во всем ее великолепии в моем родном городе в Греции»

16. «В Киото я наткнулся на просто фантастический сад с цветущими вишнями»

17. Все-таки не для всех весна — лучшее время года

18. Погожий весенний денек

19. «Думаю, это фото нужно поставить в рамочку. Какой он у вас классный!»