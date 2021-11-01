20+ усатых и хвостатых, которые одной лапой могут уложить своих хозяев на лопатки от смеха

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Говорят, что можно смотреть бесконечно на огонь и воду. Однако у того, кто придумал это выражение, наверняка не было домашних питомцев, потому что вот уж на кого невозможно перестать смотреть.

Мы в AdMe.ru никогда не устаем наблюдать за нашими хвостатыми друзьями, потому что они способны подарить нам самые разные эмоции. Правда, чаще всего мы либо пускаем слезу от умиления, либо хохочем от радости.

Примерно так выглядит экзистенциальный кризис

А ваша собака умеет сворачивать язык трубочкой?

«Поймал момент, когда он чихает»

«Хэллоууу!»

«Это максимальная грация, на которую она способна»

— Ваша собака кусается?

— Хуже, она осуждает.

«Это поза йоги, о которой я не слышала?»

Только проснулся

«Сандалии — его любимая игрушка до тех пор, пока он не застрянет и мне не придется его спасать»

«Ни одна из собак не хотела уходить с переднего сиденья»

«Мы дурачимся каждый раз, когда идем на прогулку»

«Он прыгнул туда прямо во время поездки, замер в этой позе и не двигался»

«Уинстон не уверен, нужен ли нам этот цветок»

«Да, он так спит»

Довольно зловещий взгляд

Есть Супермен, а есть Суперкот

«Поймала, как моя кошка зевает. Подтвержденный Жуткий ужас»

«Он думает, что выражение его морды убедит меня позволить ему забраться на диван»

Там явно было что-то вкусное, чем его не угостили

Кажется, эта кошка нуждается в сборке

Диванный гоблин

С таким выражением мордочки костюм на Хеллоуин не нужен