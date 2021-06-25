20+ умилительных фото животных, от которых ваше сердце растает, как мороженка на солнце
Наши питомцы обладают настоящей суперсилой: они умеют дарить людям заряд положительных эмоций, не требуя ничего взамен. Даже если вы встали не с той ноги или у вас проблемы на работе, увидев своего любимца, вы невольно расплыветесь в улыбке, и на миг все заботы останутся позади.
Мы в AdMe.ru считаем, что животные умеют поднимать настроение не хуже любимой шоколадки. Поэтому на них нужно смотреть как можно чаще.
1. «Ее зовут Луна»
2. Собака-улыбака
3. «Обычно она дремлет у меня на шее, и я ее не вижу. А сегодня наконец-то увиделa ее улыбку»
4. Лучший пассажир
5. На этом фото есть еще и кролик
6. «Наша хаски впервые стала мамой: родила 8 симпатичных щенков»
7. Потягушки
8. «Пошли выбирать кролика. Этот 5-дневный малыш заснул у меня на руках. Кажется, выбор сделан»
9. Эта парочка способна скрасить даже самый неудачный день
10. Еще одно убедительное доказательство того, что коты — это жидкость
11. «У моих родственников только что появился новый щенок. Познакомьтесь с Монстриком»
12. «Я перестану делиться фотографиями Текса только тогда, когда он перестанет быть таким милым»
13. Просто 2 кролика едят шпинат. Но как же это мило!
14. «Моя жена на днях уговорила меня завести пару котят. Они очаровательные»
15. «Вот такого мохнатого попутчика встретили в метро»
16. С таким окрасом ее нужно назвать Булочка с Корицей
17. Тонкий намек на то, что кто-то проголодался
18. Наверное, это ее любимый мячик
19. «Первая встреча моего нового котенка с большим огненным шаром в небе»
20. «Сегодня она впервые ехала в машине без переноски. Кажется, ей понравилось»
21. Позирование явно не его конек
22. Она может претендовать на звание самой счастливой собаки в мире
А у вас есть домашние животные, которые поднимают вам настроение?
Фото на превью Marshallton / Reddit
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