20+ умилительных фото животных, от которых ваше сердце растает, как мороженка на солнце

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

Наши питомцы обладают настоящей суперсилой: они умеют дарить людям заряд положительных эмоций, не требуя ничего взамен. Даже если вы встали не с той ноги или у вас проблемы на работе, увидев своего любимца, вы невольно расплыветесь в улыбке, и на миг все заботы останутся позади.

Мы в AdMe.ru считаем, что животные умеют поднимать настроение не хуже любимой шоколадки. Поэтому на них нужно смотреть как можно чаще.

1. «Ее зовут Луна»

2. Собака-улыбака

3. «Обычно она дремлет у меня на шее, и я ее не вижу. А сегодня наконец-то увиделa ее улыбку»

4. Лучший пассажир

5. На этом фото есть еще и кролик

6. «Наша хаски впервые стала мамой: родила 8 симпатичных щенков»

7. Потягушки

8. «Пошли выбирать кролика. Этот 5-дневный малыш заснул у меня на руках. Кажется, выбор сделан»

9. Эта парочка способна скрасить даже самый неудачный день

10. Еще одно убедительное доказательство того, что коты — это жидкость

11. «У моих родственников только что появился новый щенок. Познакомьтесь с Монстриком»

12. «Я перестану делиться фотографиями Текса только тогда, когда он перестанет быть таким милым»

13. Просто 2 кролика едят шпинат. Но как же это мило!

14. «Моя жена на днях уговорила меня завести пару котят. Они очаровательные»

15. «Вот такого мохнатого попутчика встретили в метро»

16. С таким окрасом ее нужно назвать Булочка с Корицей

17. Тонкий намек на то, что кто-то проголодался

18. Наверное, это ее любимый мячик

19. «Первая встреча моего нового котенка с большим огненным шаром в небе»

20. «Сегодня она впервые ехала в машине без переноски. Кажется, ей понравилось»

21. Позирование явно не его конек

22. Она может претендовать на звание самой счастливой собаки в мире