20 учителей с безграничной фантазией, с которыми точно не соскучишься

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Учителя знают, что самое трудное в их работе — пробудить интерес к своему предмету. И лучший способ сделать это — проявить изобретательность и найти нестандартный подход. Например, показать, что наука способна сделать из человека супергероя, которого не берут даже кувалда и доска с гвоздями, или продемонстрировать чудеса балансировки, удерживая офисное кресло на подбородке. Интересно? Предлагаем вам увидеть все это собственными глазами.

AdMe.ru отыскал 20 человек, для которых быть учителем — это не просто профессия, а настоящее призвание, и поэтому они стараются сделать учебный процесс максимально ярким и интересным для своих учеников.

1. «Мой учитель искусства сделал кладбище для сломанных предметов»

2. «Я придумала, как привлечь внимание своих учеников на уроке»

3. «Мой учитель держит свою фотографию, чтобы никто из учеников не потерялся»

4. «В свободное время мне нравится рисовать на доске для моих учеников»

«Медведи едят счастливых людей на 100 % реже, чем грустных. Не дай себя съесть, будь счастлив».

5. На создание класса в стиле «Гарри Поттера» потребовалось 70 часов. Внутри учеников ждет много интересного

6. Учитель химии придумал, как остановить воровство калькуляторов

7. «Учеников, которые присоединились к классу позже остальных, мой учитель нарисовал сам»

8. «Мой учитель просит всех класть свои телефоны в эти кармашки перед уроком»

9. «За лето мой учитель разрисовал дверь в класс»

10. Чтобы позвать нужного учителя музыки, необходимо настучать его мелодию

11. «Таким мы видим своего учителя каждый Хеллоуин»

12. «Мой учитель по кулинарии прикрепил к доске эту пиццу, чтобы мы никогда не забывали про время»

«Именно по этой причине у духовок есть таймер».

13. Учитель химии сделал периодическую таблицу из QR-кодов

14. «Каждый раз, когда я вижу рисунки в тетрадях моих учеников, я не могу удержаться и дорисовываю их красной ручкой»

15. «Мой учитель может удержать офисное кресло на подбородке»

16. «На День святого Валентина один из учителей расклеил по школе сердечки с именами учеников, чтобы каждый из нас нашел свою валентинку»

17. «Мой учитель ставит оценки с помощью цветных печатей»

«Ты пройдешь».

18. «Мой кузен — учитель, и он построил судно на воздушной подушке для своих учеников»

19. «Наш мяч застрял, и учитель придумал, как его достать»

20. «Наш учитель положил на себя доску с гвоздями и позволил разбить на нем шлакоблок, а потом предложил поменяться местами. Никто не пострадал»

А какого учителя вы вспоминаете с особой теплотой?