AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 твитов о добрых поступках, благодаря которым наш мир преображается на глазах

7135
1k

В бешеном ритме жизни сложно набраться терпения и быть внимательным к людям вокруг. Но порой некоторые напоминают нам, как много может значить даже маленький добрый поступок — разговор по душам или просто небольшой сюрприз, когда совсем его не ждешь.

Мы в AdMe.ru пролистали ленту твиттера и прочли немало рассказов о доброте. И наш день стал чуточку лучше.

1.

© j_ryz / twitter

2.

© mgk_05 / Twitter, © mgk_05 / Twitter

3.

© palnom6 / Twitter

4.

© _tomato_hater / Twitter

5.

© sequn_k / Twitter

6.

© kyrie_miserere / Twitter

7.

© EPelmesha / Twitter

8.

© adirshagal / Twitter

9.

© palnom6 / Twitter

10.

© roizmangbn / Twitter

11.

© _tomato_hater / Twitter

12.

© chern_ov / Twitter

13.

© ferdalangurin / Twitter

14.

© S_o_w_i / Twitter

15.

© Polina85392820 / Twitter

16.

© yukojjang / Twitter

17.

© caramelnom6 / Twitter

18.

© Astrahanin / twitter

19.

© veterinastya / Twitter

А у вас есть собственная маленькая история о доброте, которой вы хотели бы поделиться с миром?

Фото на превью EPelmesha / Twitter
7135
1k