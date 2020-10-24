20 твитов о добрых поступках, благодаря которым наш мир преображается на глазах
В бешеном ритме жизни сложно набраться терпения и быть внимательным к людям вокруг. Но порой некоторые напоминают нам, как много может значить даже маленький добрый поступок — разговор по душам или просто небольшой сюрприз, когда совсем его не ждешь.
Мы в AdMe.ru пролистали ленту твиттера и прочли немало рассказов о доброте. И наш день стал чуточку лучше.
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А у вас есть собственная маленькая история о доброте, которой вы хотели бы поделиться с миром?
Фото на превью EPelmesha / Twitter