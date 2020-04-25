20+ случаев из практики ветеринаров, в чьих руках — тысячи крохотных жизней

37 0 26 7k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Стать ветеринаром и проводить дни и ночи в окружении животных — детская мечта многих. Но мало кто решается воплотить ее в жизнь. Хотя это не самая легкая профессия, те, кто действительно тепло относятся к братьям нашим меньшим, готовы к любым трудностям.

Мы в AdMe.ru уверены, что те, кто спасает жизни кошек, собак и других питомцев, не только самоотверженные, но и очень чувствительные люди. Сегодня в нашей подборке — наглядные подтверждения этого факта. А в конце статьи вас ждет забавный бонус о том, как владельцы животных реагируют на предписания ветеринаров.

1. У этого ветеринара котенок в кармане

2. «Кто-то принес этого кота к нам на кастрацию и заявил, что выпустит его обратно на улицу. Я сказала: „Нет!“ Теперь он мой»

3. Этому попугаю подрезали крылья. Но ветеринар из Австралии пришел на помощь и сделал крылышки-протезы

4. Вот что значит действительно говорящая фамилия

Водили мы нашу таксу в ветклинику. Мы с матерью сидим в очереди, переговариваясь, такса вертится и периодически издает различные звуки. В тот день принимал доктор по фамилии Бугай, причем он ей очень соответствовал: такой «шкаф» 2 на 2 метра. Ну так вот, заходит очередная дама с собачкой и задает вопрос: «Уважаемые дамы и господа, а не соблаговолите ли вы подсказать, какое из светил ветеринарии сегодня принимает страждущих четвероногих пациентов?» Я честно отвечаю, что Бугай принимает. Мать тычет меня в бок и шипит, мол, нельзя так говорить. Я делаю круглые глаза: дескать, успокойся, фамилия у врача такая. Посмеялись, в общем. © Komissar77 / Pikabu

5. «Я работаю в больнице для животных. Это одна из личных сумок нашего клиента. Особенно мне нравятся ноги!»

6. Врач и реформатор языка в одном флаконе

7. Кошачий доктор еще и тонкий психолог

8. Кое-кто мечтал стать механиком

«Починка собак и кошек. Доктор-ветеринар Алекс Вайс».

9. «Отнес свою кошку к врачу»

10. Мамаша-кошка нервничала и хотела, чтобы ветеринар держал ее лапу во время УЗИ

11. Ветеринары как египтяне: тоже поклоняются кошкам

12. Пса, страдающего ожирением, хотели усыпить. Но доктор обратился к спасателям и нашел ему новый дом

13. Квест: найди кота в кабинете

14. У этого кролика неправильно росли зубы. Ветеринар спас его, сделав операцию под газовым наркозом

15. Все-таки кличка — это раз и навсегда

16. Как часто вы встречаете людей, у которых фамилия идеально подходит к профессии?

17. Этот хомяк хромал, и ему наложили гипс. Ювелирная работа!

18. «Это не мое, мне подкинули»

19. Каких только комплиментов не наслушаешься на работе

20. Все-таки индивидуальный подход действительно важен

У родителей был кот. Так вот, когда приходил ветеринар и нужно было сделать укол, вначале кота под дикие вопли выковыривали из какой-нибудь щели. Потом заворачивали это визжащее и выворачивающееся животное в полотенце, ибо живым он даваться не хотел. Кусался, орал дурниной и царапался. Потом эту бешеную шаверму двое прижимали к дивану, и только тогда доктор втыкал иголку. И тотчас зверь замирал и умолкал. После его спокойно вынимали из упаковки, и кот с важным видом, не спеша, уходил. Правда, для порядка на всех еще разок пошипев и подергав хвостом. © Love4bikes / Pikabu

21. Любовь, которая сильнее боли

22. Пьющий питомец — горе в семье

У сотрудницы заболел пес.

Они думали, что чумка, и дали ему водки.

Сын пришел с работы, отругал их и настоял на том, чтобы питомца отвезли к ветеринару.

Врач осмотрел животное и спросил, зачем привезли пьяную собаку. Назначил лечение, пса вылечили.

Через полгода у них же заболел кот. Они его сразу понесли к ветеринару. Заходят, а там тот же доктор и с порога им говорит: «Надеюсь, кот не пьяный?» © Vipman84 / Pikabu

Бонус: корова травмировала глаз, ветеринар после осмотра и лечения сказал, что нужно его защитить. И владельцы придумали это