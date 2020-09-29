20 наглядных примеров того, как забота и участие могут исправить даже самый безнадежный день

В трудные минуты кажется, что мир погряз в злобе и равнодушии и что до других никому нет никакого дела. На самом деле это, конечно, не так. Оставить приободряющую записку, напомнить принять таблетки, оплатить покупки незнакомого человека — тысячи людей ежедневно находят способы, чтобы сделать этот мир чуточку добрее.

Мы в AdMe.ru убеждены, что настоящая забота проявляется в мелочах, очень важных и нужных. А фото из нашей подборки лишь тому подтверждение.

«Мой молодой человек развесил напоминалки про таблетки, чтобы я не забывала их пить»

Врач-хирург-онколог своими руками сделал книжный уголок в отделении, чтобы пациенты могли отвлечься от мыслей о болезни и быстрее выздоравливали

«Жил возле работы, худой и грязный, весь в болячках. В свой день рождения приехала и забрала этого обормота. Теперь не представляю своей жизни без него»

«Моя собака очень волнуется, когда едет в машине. Поэтому моя бабушка села с ней рядом и без конца повторяла: „Все в порядке, мы почти приехали, ты храбрый мальчик“»

«Сегодня я потратил 6 часов, но наконец достал котенка, который прятался в 7 разных машинах. Это не было бы возможно, если бы на помощь мне не откликнулось около 10 добровольцев»

Доброта проявляется в мелочах

«Когда-то 10-летний я оставил себе сбережения, которые нужно было достать, когда мне исполнится 18. Тут около $ 124»

«Открыла контейнер с обедом, который муж собрал для меня, а внутри был этот сюрприз»

«Мой приятель ест бургер с помощью бионических протезов рук, которые я спроектировал и смастерил для него»

«Я сделал 35 парт для учащихся в моем районе, которые вынуждены находиться дома из-за дистанционного обучения»

«В сентябре должна родиться наша первая дочка. Специально для нее моя мама связала крючком осьминога»

«Заказала маме незабываемый торт на день рождения»

Обычная семья из Челябинска разместила стенды со скакалками на спортивных площадках, чтобы любой желающий мог взять скакалку и прыгать

«Моя девушка преподает в школе для малоимущих. Учреждение не может позволить себе купить ей письменный стол, поэтому я сам сделал его для нее»

«Прошел всего час после того, как его взяли из приюта»

«Я сделал специальный рюкзак для своего малыша, чтобы он мог бегать, не отключая капельницы для лечения рака»

«Возвращалась с работы в ливень. Промокла до нитки. Вдруг улыбающийся незнакомец протянул синий конверт, а там дождевик. Просто так, бесплатно. Хороший день сразу стал одним из лучших!»

«Моя бабушка сшила это стеганое одеяло специально для меня. Обожаю его»

«У меня был плохой день, и, делая заказ в пиццерии, я попросила их как-нибудь пошутить. А в итоге получила огроменную записку»

«Привет, Эшли. На самом деле у меня нелады с шутками. Но я хочу пожелать тебе прекрасного окончания дня. Спокойной ночи. Наслаждайся пиццей, сделанной для тебя с любовью всего мира».

Эта дама заплатила за продукты стоящего перед ней парня, у которого не прошла оплата. Он лихорадочно пытался выяснить, в чем проблема. «Со всеми бывает», — сказала она