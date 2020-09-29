AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

20 наглядных примеров того, как забота и участие могут исправить даже самый безнадежный день

4-31
435

В трудные минуты кажется, что мир погряз в злобе и равнодушии и что до других никому нет никакого дела. На самом деле это, конечно, не так. Оставить приободряющую записку, напомнить принять таблетки, оплатить покупки незнакомого человека — тысячи людей ежедневно находят способы, чтобы сделать этот мир чуточку добрее.

Мы в AdMe.ru убеждены, что настоящая забота проявляется в мелочах, очень важных и нужных. А фото из нашей подборки лишь тому подтверждение.

«Мой молодой человек развесил напоминалки про таблетки, чтобы я не забывала их пить»

© mayavolf / Twitter

Врач-хирург-онколог своими руками сделал книжный уголок в отделении, чтобы пациенты могли отвлечься от мыслей о болезни и быстрее выздоравливали

© Adoc / Pikabu

«Жил возле работы, худой и грязный, весь в болячках. В свой день рождения приехала и забрала этого обормота. Теперь не представляю своей жизни без него»

© Malahitovaya81 / Pikabu

«Моя собака очень волнуется, когда едет в машине. Поэтому моя бабушка села с ней рядом и без конца повторяла: „Все в порядке, мы почти приехали, ты храбрый мальчик“»

© bex_yeah / Reddit

«Сегодня я потратил 6 часов, но наконец достал котенка, который прятался в 7 разных машинах. Это не было бы возможно, если бы на помощь мне не откликнулось около 10 добровольцев»

© Mr_W125 / Reddit

Доброта проявляется в мелочах

© ammar82 / Twitter

«Когда-то 10-летний я оставил себе сбережения, которые нужно было достать, когда мне исполнится 18. Тут около $ 124»

© SarcasticMonkeys_ / Reddit

«Открыла контейнер с обедом, который муж собрал для меня, а внутри был этот сюрприз»

© oneokusagi / Reddit

«Мой приятель ест бургер с помощью бионических протезов рук, которые я спроектировал и смастерил для него»

© MakerHand / Reddit

«Я сделал 35 парт для учащихся в моем районе, которые вынуждены находиться дома из-за дистанционного обучения»

© goodlyearth / Reddit

«В сентябре должна родиться наша первая дочка. Специально для нее моя мама связала крючком осьминога»

© cooked_khaleesi / Reddit

«Заказала маме незабываемый торт на день рождения»

© drsy10WSbjZ3Sho / Twitter

Обычная семья из Челябинска разместила стенды со скакалками на спортивных площадках, чтобы любой желающий мог взять скакалку и прыгать

© tenzor74 / Pikabu

«Моя девушка преподает в школе для малоимущих. Учреждение не может позволить себе купить ей письменный стол, поэтому я сам сделал его для нее»

© PBock / Imgur

«Прошел всего час после того, как его взяли из приюта»

© Nikneym85 / Pikabu

«Я сделал специальный рюкзак для своего малыша, чтобы он мог бегать, не отключая капельницы для лечения рака»

© dambits / Reddit

«Возвращалась с работы в ливень. Промокла до нитки. Вдруг улыбающийся незнакомец протянул синий конверт, а там дождевик. Просто так, бесплатно. Хороший день сразу стал одним из лучших!»

© Lourren / Pikabu

«Моя бабушка сшила это стеганое одеяло специально для меня. Обожаю его»

© YT_The1boi / Reddit

«У меня был плохой день, и, делая заказ в пиццерии, я попросила их как-нибудь пошутить. А в итоге получила огроменную записку»

© ASongOfChaosAndZen / Reddit

«Привет, Эшли. На самом деле у меня нелады с шутками. Но я хочу пожелать тебе прекрасного окончания дня. Спокойной ночи. Наслаждайся пиццей, сделанной для тебя с любовью всего мира».

Эта дама заплатила за продукты стоящего перед ней парня, у которого не прошла оплата. Он лихорадочно пытался выяснить, в чем проблема. «Со всеми бывает», — сказала она

© AnniePNJ / Twitter

А как вы заботитесь об окружающих?

Фото на превью Lourren / Pikabu
4-31
435