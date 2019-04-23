20+ трогательных фото животных-старичков, которые напомнят, как важно ценить каждый миг

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В домашних животных прекрасно все: они ласковые, преданные, дарят нам яркие и теплые эмоции, понимают нас без слов и любят так, как нам еще стоит поучиться. Но есть у них существенный «недостаток», о котором мы успешно забываем, когда отмахиваемся от слишком назойливых проявлений любви своей кошки или отказываемся подольше погулять с собакой, — у животных слишком короткий век. Только когда они уходят, мы начинаем по-настоящему осознавать, что же на самом деле они для нас значили и чему научили.

Этой подборкой AdMe.ru хочет напомнить, насколько важно ценить тех, кто однажды безвозмездно подарил нам свое огромное сердце.

«Моей любимой кошке сегодня исполнилось 20 лет. Она живет у моих родителей, и я приехал ее навестить»

«Моя 16-летняя собака больше не может ходить, но мы не хотели идти на семейную прогулку без нее»

Отлично выглядит для своих 23 лет

Праздничный стейк для Мэгги на 16-летие

«7 лет назад я хотел взять в приюте самого дешевого кота. Этот парень — лучшие $ 10, которые я когда-либо тратил. Встречайте, Хэнк, 12 лет»

«Моей собаке 17 лет, все ее называют уродливой крысой. Но я думаю, что она самая милая»

«Ему 15, и с возрастом он становится только симпатичнее»

«Моей девочке 15 лет!»

«Моя 14-летняя красавица Марселин»

Это Рокси, 16-летний метис

«Моему приятелю Папи скоро исполняется 12 лет. Я его очень люблю»

«Этому старичку исполнилось 15 лет. Давайте пожелаем ему счастливого дня рождения!»

Малыш и его мудрый, надежный и заботливый 14-летний друг

«Это Эбби, ей 22, она еле слышно мяукает, и у нее нет кусочка уха. Но все равно она самая милая кошка»

«2 недели назад я взял к себе эту 13-летнюю девочку. Думаю, что она меня любит»

«Кошке моего друга из Японии исполнилось 15»

Джейн, 14 лет. Все еще неотразима

«Сегодня мне исполнилось 18 лет»

«Немногие фермерские кошки доживают до 18 лет, но Морковка смогла»

«Моему лучшему другу в этом месяце исполняется 11 лет!»

«Мы сбились со счета, но этой уличной кошке больше 20 лет. Она всегда была немного своенравной, но любила, когда в детстве я ее гладил»

Милый пожилой джентльмен

«Я не могу бегать, прыгать, но могу дарить поцелуи и объятия. Я не слышу тебя, но буду вилять хвостом, как только тебя увижу. Я могу выглядеть старым, но я всегда остаюсь щенком»

А сколько лет вашим питомцам? Может, у вас в детстве был пушистый друг, долгие годы даривший вам свою любовь и преданность? Поделитесь с нами его фото.