20+ трогательных фото животных, от которых мгновенно станет тепло на душе
Животные обладают удивительным свойством: они способны умилить и растрогать нас без всяких слов. Иногда им достаточно просто принять нелепую позу или уснуть в неожиданном месте — и все, мы покорены. Так что все обладатели пушистых друзей — настоящие счастливцы, ведь они могут наблюдать за своими хвостатыми в режиме 24/7 и заряжаться позитивом.
Мы в AdMe.ru и сами не раз замечали, что порой один взгляд на умильную мордочку питомца может поднять настроение на целый день, и герои нашей подборки доказывают это как нельзя лучше.
«Это Расти. Посмотрите, как он сложил свои маленькие лапки в ожидании ежедневных кренделей с солью»
Хомяк жив. Просто задумался
Идеальная поза
«Это Фрикаделька. Он впервые едет домой и очень взволнован тем, что теперь у него есть собственный человек»
Он такой очаровательный, что кажется ненастоящим!
«Мои тетя и дядя пришли домой и обнаружили неожиданного гостя. Мистер Уверенный все еще валялся на диване, когда наконец прибыли люди из отдела по контролю за животными»
Близнецы
Две сладкие булочки в кошачьем кинотеатре
Заведи брата или сестру, говорили они. Будет весело, говорили они
Твоя улыбка, когда ты знаешь, кто в доме хозяин
Он отдыхает или поломался?
Трогательные обнимашки
Кто-то сладко спит
Маленький французский бульдог
Лютый зверь
А он точно не плюшевый?
А вы хорошо ладите с малышами?
Ох уж эта поза
Когда ты так любишь диван, что сам становишься подушкой
«Знакомьтесь: Леон»
Вместе веселее
А ваши домашние питомцы поднимают вам настроение? Делитесь снимками в комментариях.
Фото на превью edrenbaton98 / Pikabu
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