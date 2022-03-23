20+ трогательных фото животных, от которых мгновенно станет тепло на душе

Животные обладают удивительным свойством: они способны умилить и растрогать нас без всяких слов. Иногда им достаточно просто принять нелепую позу или уснуть в неожиданном месте — и все, мы покорены. Так что все обладатели пушистых друзей — настоящие счастливцы, ведь они могут наблюдать за своими хвостатыми в режиме 24/7 и заряжаться позитивом.

Мы в AdMe.ru и сами не раз замечали, что порой один взгляд на умильную мордочку питомца может поднять настроение на целый день, и герои нашей подборки доказывают это как нельзя лучше.

«Это Расти. Посмотрите, как он сложил свои маленькие лапки в ожидании ежедневных кренделей с солью»

Хомяк жив. Просто задумался

Идеальная поза

«Это Фрикаделька. Он впервые едет домой и очень взволнован тем, что теперь у него есть собственный человек»

Он такой очаровательный, что кажется ненастоящим!

«Мои тетя и дядя пришли домой и обнаружили неожиданного гостя. Мистер Уверенный все еще валялся на диване, когда наконец прибыли люди из отдела по контролю за животными»

Близнецы

Две сладкие булочки в кошачьем кинотеатре

Заведи брата или сестру, говорили они. Будет весело, говорили они

Твоя улыбка, когда ты знаешь, кто в доме хозяин

Он отдыхает или поломался?

Трогательные обнимашки

Кто-то сладко спит

Маленький французский бульдог

Лютый зверь

А он точно не плюшевый?

А вы хорошо ладите с малышами?

Ох уж эта поза

Когда ты так любишь диван, что сам становишься подушкой

«Знакомьтесь: Леон»

Вместе веселее