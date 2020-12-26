20+ теплых фото животных, которые доказывают, что зима — это отличное время года

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К зиме можно относиться по-разному. Одни любят ее за сверкающий снег, причудливые снежинки, каникулы и зимние виды спорта, а другим нелегко даются морозы и частое отсутствие солнца. Вот так же и зверюшки: кто-то уходит в зимнюю спячку, а кто-то наслаждается этим временем года.

Мы в AdMe.ru любим и зиму, и животных, поэтому решили, что лишняя порция милоты и красоты перед Новым годом придется как нельзя кстати.

1. Никакие морозы не страшны, когда у мамы теплая шубка

2. Песец зимой и песец летом — это словно два разных зверька

3. Один из самых милых взглядов в мире

4. Вот это сосулька!

5. Панды знают толк в зимних развлечениях

6. Впрочем, красные панды тоже не против снега

7. Игры на свежем воздухе могут быть очень эмоциональными

8. Вот так надо радоваться зиме

9. Ну давай, падай уже!

10. Меховая куча мала

11. В холодное время года главное — тепло одеться

12. Какая же зима без снеговика?

13. Пожалуй, это лучшее украшение елочки

14. Некоторым зимой постоянно хочется спать

15. Мам, ну поиграй со мной!

16. Котики и снег — идеальное сочетание

17. Маскировка на пять с плюсом

18. А кто-то, наоборот, обзавелся яркой шубкой

19. От редкого зимнего солнышка сразу слепит глаза

20. Кто из нас не пробовал снег на вкус?

21. Одежда зимой должна быть не только теплой, но и модной

22. А у рыси и своя шуба хоть куда

23. Пингвины уже готовы к Новому году. А вы?