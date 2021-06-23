20 сотрудников, рядом с которыми расцветает все — от коллег до офисного кактуса

Когда люди любят свою работу, они заряжают всех вокруг своим позитивом. А еще балуют коллег приятными сюрпризами, с юмором подходят к ежедневной рутине и при этом умудряются создавать настоящие шедевры.

AdMe.ru будет рад подарить вам капельку того позитива, которым пронизаны следующие фото. А в качестве бонуса мы приготовили фото интерьера одной из наиболее впечатляющих больниц, которая когда-либо вам встречалась.

«Купил переносную детскую кроватку в свой кабинет. Теперь, когда ко мне приходит аспирантка с 9-месячной малышкой, я играю с девочкой, а мама работает»

«Я расписала стены в кабинете врача»

«Только пришла на работу, а уже реву — коллеги оставили на моем месте подарок на грядущий день рождения и конфетки в пакете»

«Мой коллега приготовил сегодня несколько бутербродов для корпоративного обеда»

«Мой босс нереально крут. Он знал, что я хотел себе игровую видеокарту 3080, и на Рождество просто пришел и сказал: „Это твое“»

«Специалист по борьбе с вредителями в квартире всегда называет моего кота Ричи „коллегой-профессионалом“»

«Моя начальница знает, что я люблю „Звездные войны“. В коробке с хлопьями она нашла тематическую игрушку и подарила мне. Я в восторге!»

«Работаю с более чем 300 попугаями. Некоторым из них я нравлюсь. Большинство клюнуло бы меня, если бы я дал им шанс. Обожаю свою работу»

«Пришел на работу и обнаружил эту записку. Ну, думаю, теперь и яблок не поесть, и шарлотку не увидеть. А через полчаса, зайдя за чаем, увидел сюрприз»

Внизу коробки с мороженым было поздравление для сотрудницы

«Поздравляем Карен, которая проработала 25 лет в UDF».

«Сегодня мой последний день работы, и коллеги подарили мне торт. Он черно-коричневый, потому что я „мертв“ для них. Буду скучать по этим чудакам»

«Прощай, предатель».

«Это лоскутное одеяло в духе Star Trek я сделала в подарок для малыша коллеги»

«Моя коллега хихикает из-за того, что я согласилась надеть ее комбинезон в пижамный день (мы работаем в начальной школе)»

«Работаю на стройке. Только что появился начальник и принес нам всем по 2 пакета мяса и других вкусностей для наших семей»

«Из-за невысокого роста (167 см) моего коллегу прозвали Добби, и я подарил ему кружку слева. Теперь он пьет кофе только из нее»

«А мне, как самому высокому сотруднику (почти 198 см), он подарил мне кружку с Хагридом (справа) и дал соответствующее прозвище».

«Я в жизни не сделал ни ступеньки. А потом мой начальник сказал: „Ты будешь главным плотником на установке лестницы“. Я пролил немало пота и крови, но поставил ее»

«Мой начальник любит пошутить. Просто обожаю его»

«Карьерная лестница».

«Наш директор сегодня работает удаленно, поэтому мы подключили онлайн-робота, чтобы он мог побродить по офису»

«Утром на работе сложил еду в холодильник, прихожу в обед... А моего куриного плова нет. А через 2 дня обнаружил в холодильнике это»

«Как я понял, коллега в тот день отпросился с работы и ушел с моим контейнером вместо своего»

«Дорогой коллега. Приношу свои глубочайшие извинения за путаницу с контейнерами. Надеюсь, ущерб был не слишком серьезным, в любом случае мне очень жаль. В качестве хоть какой-то компенсации — конфеты. Еще раз извините».

Бонус: «Вот как выглядит больница, в которой я работаю. Изначально она задумывалась как отель»