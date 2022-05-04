20+ смельчаков, которые решили не мелочиться и завели себе питомцев размера XXL

Народная мудрость гласит: «Хорошего человека должно быть много». Но нам кажется, что эта фраза справедлива и для наших питомцев, ведь в больших собаках и котах в 2 раза больше обаяния и любви. А еще чем больше животное, тем больше простора для его тисканья.

Мы в AdMe.ru были сражены наповал харизмой и особенно размерами гигантских котов и собак из нашей подборки и уже подумываем о том, чтобы завести мастифа или мейн-куна.

«У жены аллергия, но она не удержалась и схватила моего 8-месячного котенка»

«Мой самый любимый гигант. Знакомьтесь, Цезарь!»

Царь-кот

«Пожалуйста, прекратите так трогать Муфасу, он же король!»

«Мы сделали ей цветочный венок. После фотосессии она его съела»

«Именинница наслаждается массажем животика. Ей исполнился годик»

Хороший мальчик

Большие песики тоже хотят на ручки

Жить с тибетским мастифом — это значит быть готовым вычесывать до 2,5 кг пуха

Это не кот, это настоящий тигр

«Мой волкодав»

«Моя булочка спит у меня на груди так, будто она все еще котенок»

Кто сказал, что суровые немецкие овчарки не любят резвиться?

«Мисс Апельсин»

Размер головы 10-месячного североамериканского мастифа

«Маламут в собачьем парке. Черный пес — моя немецкая овчарка весом в 40 кг»

«Для справки: это собачья лежанка размера XL»

Медведь или собака?

«Наш песик. Мы думаем, что он наконец-то перестал расти»

«Большой мальчик Чарли»

«Самая большая собака, которую я когда-либо видела»