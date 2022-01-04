20+ пушистиков, которые из крохотных комочков превратились в шерстяных волчар и котяр
Те, кому посчастливилось завести пушистого друга, когда тот был еще крохотным комочком, знают, что нет ничего приятнее, чем наблюдать за тем, как он превращается в матерого кота или собаку. Особенно круто, если не полениться и вести фотоотчет его взросления, а потом сравнить с самыми первыми снимками.
Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться, как быстро растут наши пушистики, но при этом их обаяние растет вместе с ними.
«И вот внезапно он стал весить почти 7 кило»
Из крохи в громадину
«Он был маленьким монстриком, а теперь стал большим сорванцом»
Даже шерсть стала другой
На первом фото — 8 недель, на втором — год
«Как же быстро они растут. Вот так Олли изменилась за 6 месяцев»
«Когда мы нашли его, он весил всего лишь 75 г. А теперь это огромный котяра!»
Хаски сохраняют свою мимимишность в любом возрасте
5 недель vs. 7 месяцев
«Было потрясающе наблюдать за тем, как моя прекрасная Нала росла последние 10 лет!»
Некоторые привычки остаются неизменными
Вырос и превратился в шикарного парня
«Вот как вырос мой Морти: на первом фото ему 2 месяца, на втором — годик»
Кажется, коробочка стала маловата
Теперь он настоящий защитник
«Вот так Джек вырос с 2 недель до 4 лет. Но не позволяйте ангельской мордочке вводить вас в заблуждение — он тот еще проказник»
«Сегодня Оливер — именинник. Ему исполнилось 13 лет»
За год эта очаровательная малышка превратилась в грациозную кошку
А улыбка все та же
Кардинальные перемены
«С днем рождения, Синдар! 9 недель vs. 9 лет»
А у вас есть домашние питомцы? Они появились у вас, когда были еще малышами?
Фото на превью Iron_Unic0rn / Reddit
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