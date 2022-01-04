20+ пушистиков, которые из крохотных комочков превратились в шерстяных волчар и котяр

Те, кому посчастливилось завести пушистого друга, когда тот был еще крохотным комочком, знают, что нет ничего приятнее, чем наблюдать за тем, как он превращается в матерого кота или собаку. Особенно круто, если не полениться и вести фотоотчет его взросления, а потом сравнить с самыми первыми снимками.

Мы в AdMe.ru не перестаем удивляться, как быстро растут наши пушистики, но при этом их обаяние растет вместе с ними.

«И вот внезапно он стал весить почти 7 кило»

Из крохи в громадину

«Он был маленьким монстриком, а теперь стал большим сорванцом»

Даже шерсть стала другой

На первом фото — 8 недель, на втором — год

«Как же быстро они растут. Вот так Олли изменилась за 6 месяцев»

«Когда мы нашли его, он весил всего лишь 75 г. А теперь это огромный котяра!»

Хаски сохраняют свою мимимишность в любом возрасте

5 недель vs. 7 месяцев

«Было потрясающе наблюдать за тем, как моя прекрасная Нала росла последние 10 лет!»

Некоторые привычки остаются неизменными

Вырос и превратился в шикарного парня

«Вот как вырос мой Морти: на первом фото ему 2 месяца, на втором — годик»

Кажется, коробочка стала маловата

Теперь он настоящий защитник

«Вот так Джек вырос с 2 недель до 4 лет. Но не позволяйте ангельской мордочке вводить вас в заблуждение — он тот еще проказник»

«Сегодня Оливер — именинник. Ему исполнилось 13 лет»

За год эта очаровательная малышка превратилась в грациозную кошку

А улыбка все та же

Кардинальные перемены

«С днем рождения, Синдар! 9 недель vs. 9 лет»