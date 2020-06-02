20+ подарков судьбы, которые свалились на обычных людей в самый неожиданный момент
Люди делятся на две категории: те, кому никогда ни в чем не везет, и постоянные баловни судьбы. Вторые умудряются находить крупные суммы денег в самых неожиданных местах или выигрывать ценные призы в конкурсах, а первым остается только кричать «Не верю!», ведь на их улице никогда не переворачивался грузовик с пряниками.
Мы в AdMe.ru любим истории о том, как на кого-то свалилось маленькое, но самое настоящее счастье. Такие рассказы дают нам надежду на то, что у Вселенной есть множество сюрпризов для каждого из нас и наших читателей.
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Продавала розы на Невском, шло туго. Меня не спасали даже образ цветочницы, плетеная корзинка и романтическая музыка из портативной колонки. Один молодой человек спросил, почем розы. Я предложила обычную цену и сказала, что могу продать дешевле. Он купил их все: 33 оставшиеся прекрасные алые розы! Но у него было одно условие: необходимо раздать по цветку каждой одинокой девушке из стоящих неподалеку. После заключения сделки века он решил еще больше повеселиться и попросил говорить каждой даме, что это цветок от молодого человека, но показывать не на него, а на любого одинокого парня. Реакции девушек были самые разные — от ступора и смущения до восторга и хохота. Мужчина просто решил подарить незнакомым девушкам кусочек счастья, а может, кому-то он подарил настоящую любовь. © Подслушано / Vk
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Утром решил взять брюки, которые не носил с сентября прошлого года. Достал из шкафа, надел, застегнул ремень, засунул руку в левый карман. И тут по телу прокатилась сладкое чувство: есть! Пальцы нащупали купюры. Это точно были купюры, но сколько? Через несколько секунд решился, достал — 13 000 рублей! Испытал прилив счастья, как в детстве. Как я мог забыть про 13 косарей? Загадка, но это неважно. Желаю всем испытать такое! © Korado / Pikabu
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Знаете, я думала, что чудес не бывает. Но как же я ошибалась! В общем, дело было так: я решила поучаствовать в конкурсе, где нужно было выложить фотографию, а организаторы выберут 10 лучших претенденток для финального голосования. И вот финал, в котором я нежданно-негаданно оказалась. Потом из-за накрутки голосов организаторы решили рандомно среди этих 10 человек разыграть iPhone. И угадайте, кому счастье свалилось на голову? Конечно, мне! До сих пор сижу, верчу коробочку в руках и поверить не могу в собственную удачу. © Палата № 6 / Vk
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В середине 2000-х ко мне в «аську» постучался парень из Владикавказа, Олег. Со временем стали созваниваться и болтать часами без всякого намека на романтические отношения. Через пару месяцев Олег у меня спросил домашний адрес, мол, хочет мне местный сувенир отправить. Ну, думаю, магнитика с Кавказа у меня еще нет, нехай шлет. Через недельку-другую получаю посылку размера XL. Ящик был набит самыми дорогими конфетами, а в шоколадном яйце я нашла золотые часы с браслетом из того же металла. Дрожащей рукой набираю номер Олега и кричу: «Что это?! Мы с тобой не парень с девушкой, просто хорошие приятели. За что?!» Ответ удивил своей непосредственностью: «Просто ты хороший человек, и мне захотелось сделать тебе приятно». Часы ношу до сих пор и мысленно желаю счастья замечательному парню Олегу. Да, жизнь прекрасна и удивительна! © BellaGorskaya / Pikabu
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Я школьница, 1990-е, денег в семье нет. Мои сапожки прохудились, наступила весна, и я постоянно ходила с мокрыми ногами. Стою вечером на остановке и думаю: «Вот бы денег найти на сапоги». И тут в темноте чувствую: что-то шелестит под ногами. Наклоняюсь, а там 5 000 тенге. Оглянулась, никто не искал деньги, никто не держал в руках кошелек. Я положила деньги в карман и на выходных купила себе сапоги. Еще и на платье хватило. © Megansha / Pikabu
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Я художник. Продавал как-то свои картины на вернисаже в Москве. Подошла ко мне живописная компания: типичный «новый русский» в малиновом пиджаке и роскошная девица модельной внешности. Она, взглянув на одну мою картину, пропищала: «Котя! Мне нравится эта. Купиииии!» «Сколько?» — спросил ее кавалер. Сначала я хотел продать картину за 5 000 рублей, но сторговались на 2 000. Покупатель достал пухлую пачку долларов и отсчитал мне 20 стодолларовых бумажек. Я машинально взял их в руки и замер. Липкие жадные лапки огромной «жабы» начали душить мою глотку, и все же порядочность победила. «Я имел в виду 2 000 рублей, а не долларов», — сказал я и протянул покупателю пачку «зелени» обратно. Он посмотрел на меня, а потом своей ладонью с силой сжал мою с деньгами, свернув ее в кулак: «Твои. Спасибо, братан!» — и ушел. © velivok / Pikabu
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В 8-м классе у меня появилась новая учительница. Она узнала о том, что я живу плохо, отвела меня в сторону и спросила, нужна ли мне помощь. Мама всегда говорила, что я не должен ждать ни от кого поддержки, поэтому соврал, что все в порядке. На Рождество, когда мы с братом были на улице, к нашему дому подъехал фургон, и моя учительница, которая состояла в благотворительной организации, передала нам 5 000 шведских монет и еду к празднику. Моя мама была так поражена этим подаркам, что начала плакать. © Gr1ning / Reddit
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10 лет назад на кухне на полке с книгами по кулинарии я 130 тыс. рублей нашла. Оказалось, мужу спустя несколько лет долг вернули — эти деньги он еще в предыдущем браке одолжил. Он их закинул на полку и забыл. Мы тогда месяц на эту сумму жили в Черногории и еще первый взнос за ипотеку внесли. © radish18 / Pikabu
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Много лет назад мы с моим парнем стояли в очереди в благотворительном магазине. Я заметила за прилавком несколько стаканов, которые мне понравились. Мы несколько минут обсуждали, сможем ли мы их себе позволить, так как с деньгами было туго. И тут леди, которая стояла в очереди перед нами, взяла и купила их! У меня внутри все оборвалось от досады, но потом она повернулась к нам и подарила мне эти стаканы. Чудесная дама, которую я совершенно не знала и никогда больше не видела. © owl_take_it / Reddit
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Помню, лет так 10 назад мы с мамой жили не особо богато. Одним осенним вечером мы ходили по магазинам в поисках осенней куртки подешевле. Вдруг в грязи у какого-то банка я заметила кошелек, быстро схватила его, показала маме, а она потащила меня за шкирку во дворы, чтобы там оценить содержимое портмоне. В нем оказалось 10 800 рублей. Так мы всей семьей обзавелись новыми вещами и смогли пережить еще одну зиму. © Бей И беги / Thequestions
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Было это в тучные 2007–2008 годы. Месяц на исходе, денег нет вообще, каждый день задаюсь вопросом: «Куда дел?» И тут подзывает меня секретарь и говорит: «Ты зарплату свою будешь забирать? Да-да, за прошлый месяц!» Я: «Как?», а она: «Да ты не спрашивал — я забыла». Радости моей не было предела! Тем более что через пару-тройку дней снова была зарплата. © PaulPalych / Pikabu
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Опоздала по собственной глупости на поезд. Ну хитрое ли дело — подумать, что «Москва-Октябрьская» на станции метро «Октябрьская». Логика. В точке назначения надо быть завтра утром. Тех билетов на поезд, которые я могу себе позволить, уже нет. Я в панике бегу к автобусам. Мест нет. Совсем. Только на 4 утра. Я уже от обиды, отчаяния и злости на себя готова разрыдаться, голос дрожит. И тут водитель находит решение. Ведет меня к автобусу, и вот я еду, в ногах у меня очаровательный скотч-терьер, рядом сидит его хозяин, выкупивший место для собаки, но вошедший в мое положение. Спасибо огромное от всего сердца этим людям. © Подслушано / Vk
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Еду утром на работу, смотрю, бомж в мусорном баке ковыряется, достает пакет, а из него — несколько банок тушенки. Вы бы видели, как с каждой вынутой банкой менялось его лицо! Такое счастье было у человека. Ведь реально для него это на несколько дней еды. Я чуть не расплакалась. Приехала на работу, коллегам рассказала. Говорю: «Желаю нам всем испытать такое счастье от случайной находки!» Народ меня не понял. © Karusel320 / Pikabu
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Нашел 20 тыс. белорусских рублей в 2003 году на остановке рядом с ларьками. Людей рядом не было, поэтому с чистой совестью я присвоил их себе. Купил на них кассетный плеер, две кассеты Linkin Park, еще и на Pepsi в металлической банке хватило. Деньги небольшие, но удовольствие от них я получил неимоверное. © Андрей Шелег / Thequestions
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У нас однажды отдыхающие жили, бабушка с внучкой из Сибири. И разговор зашел про орешки кедровые. Мы сказали, что ни разу их не пробовали. Они такие: «Да мы вам пришлем!» Мы и не ждали тех орешков, просто же говорили. А потом, месяца через 2, пришла посылка, полная кедровых орешков, и еще несколько шишечек прямо с орешками. Фантастика! Вкус незабываем через 35 лет. Спасибо им! © Mardg / Pikabu
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1984 год. Советское детство. Весна. Грачи. Подснежники. Лужи. Около магазина «Океан» пускал в ручьях кораблики. Вдруг они — 100 рублей с портретом вечно молодого! Деньги медленно приближались. Они надвигались, а я не верил своему счастью. Прибежал домой. Мама сначала долго читала нотацию о том, что нехорошо брать чужое, но затем смягчилась, купила мне набор «Юный химик» (кажется, стоил он около 15 рублей) и выделила банку зеленого горошка Globus. Если бы вы знали, какой вкус у этого горошка был! Банка твоя. Ложкой. Без ничего. Вот это был самый сок! © Dmitrijs Oļehnovičs / Thequestions
А какая неожиданная приятная случайность произошла в вашей жизни?