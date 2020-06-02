20+ подарков судьбы, которые свалились на обычных людей в самый неожиданный момент

Знаете, я думала, что чудес не бывает. Но как же я ошибалась! В общем, дело было так: я решила поучаствовать в конкурсе, где нужно было выложить фотографию, а организаторы выберут 10 лучших претенденток для финального голосования. И вот финал, в котором я нежданно-негаданно оказалась. Потом из-за накрутки голосов организаторы решили рандомно среди этих 10 человек разыграть iPhone. И угадайте, кому счастье свалилось на голову? Конечно, мне! До сих пор сижу, верчу коробочку в руках и поверить не могу в собственную удачу. © Палата № 6 / Vk

В середине 2000-х ко мне в «аську» постучался парень из Владикавказа, Олег. Со временем стали созваниваться и болтать часами без всякого намека на романтические отношения. Через пару месяцев Олег у меня спросил домашний адрес, мол, хочет мне местный сувенир отправить. Ну, думаю, магнитика с Кавказа у меня еще нет, нехай шлет. Через недельку-другую получаю посылку размера XL. Ящик был набит самыми дорогими конфетами, а в шоколадном яйце я нашла золотые часы с браслетом из того же металла. Дрожащей рукой набираю номер Олега и кричу: «Что это?! Мы с тобой не парень с девушкой, просто хорошие приятели. За что?!» Ответ удивил своей непосредственностью: «Просто ты хороший человек, и мне захотелось сделать тебе приятно». Часы ношу до сих пор и мысленно желаю счастья замечательному парню Олегу. Да, жизнь прекрасна и удивительна! © BellaGorskaya / Pikabu