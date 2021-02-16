20+ подарков на 23 Февраля, которые точно не сдадут в утиль 24-го
День защитника Отечества все ближе и ближе, а пена для бритья, шампунь и полотенце у вашей второй половинки уже есть? Не беда: наша статья станет той палочкой-выручалочкой, благодаря которой вы наверняка сможете порадовать любимого человека легко и просто. Причем в нашей подборке есть как дорогие, так и бюджетные варианты подарков: на любой вкус и кошелек.
Чтобы вы могли порадовать своих близких, AdMe.ru тщательно отобрал самые креативные и полезные подарки.
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Признаемся честно, мы и для женской половины кое-что из этого приобрели бы. А вы?
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