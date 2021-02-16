20+ подарков на 23 Февраля, которые точно не сдадут в утиль 24-го

День защитника Отечества все ближе и ближе, а пена для бритья, шампунь и полотенце у вашей второй половинки уже есть? Не беда: наша статья станет той палочкой-выручалочкой, благодаря которой вы наверняка сможете порадовать любимого человека легко и просто. Причем в нашей подборке есть как дорогие, так и бюджетные варианты подарков: на любой вкус и кошелек.

Чтобы вы могли порадовать своих близких, AdMe.ru тщательно отобрал самые креативные и полезные подарки.

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Сейф-книга для любителей Джеймса Бонда

Плед в виде лаваша сам по себе подарок, но если вы в него завернетесь, получится двойной сюрприз

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Набор для приготовления суши — подарок, который придется по душе любителю удивлять на кухне

Электронная ударная установка. Когда такие подарки презентуют детям, их родители больше не приглашают дарителя в гости. А вот папы будут в восторге

Игрушечный световой меч. Это реальный шанс дать его джедайской силе проявить себя на полную катушку. Да пребудет с вами сила. И терпение

Керамическая кружка в виде болта, которую можно брать с собой на работу

Креативный ночник для мечтателей-романтиков

Квадрокоптер, о котором мечтают все мальчики от 3 до 99 лет

Комплект носков веселой расцветки, которые даже на совещании будут уместны

Профессиональный набор инструментов для ремонта автомобиля из 123 предметов

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Автомобильная палатка для кемпинга — то, что надо для путешествий

Графический планшет для рисования подойдет творческим личностям

Капсульная кофеварка — отличный выбор для знатоков ароматного напитка

Качественный зонт-трость для аристократов

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