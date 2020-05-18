20 очаровательных фото о любви между животными и людьми
Любой владелец домашнего животного согласится, что присутствие рядом четвероногого друга делает нашу жизнь счастливее. Эти любящие существа превращают каждый день в особенный, и мы уже не можем представить, как можно было бы жить без них. И хотя заботиться о братьях наших меньших не всегда просто, все затраченные усилия точно того стоят.
В честь уникальной связи между животными и людьми редакция AdMe.ru подобрала 20 фотографий, от которых теплеет на сердце.
1. «15 лет разницы, все еще лучшие друзья»
2. «Сегодня мама впервые в жизни встретила котенка своей мечты!»
3. Некоторые вещи неизменны
4. «Это Софи! Свет моей жизни»
5. «Моей девочке сегодня исполнилось 9»
6. Всем доброе утро! Вам няня не нужна? Я всегда готова
7. «Моя мама всю жизнь боялась собак, но сейчас, похоже, преодолела фобию. Вот так они с моей собакой смотрят друг на друга»
8. «Сегодня у нас появился новый член семьи!»
9. «Моя кошка разорвала свою любимую игрушку. А моя бабуля зашивает ее»
10. «У меня никогда до этого не было гуся, а теперь я не могу вообразить свою жизнь без него»
11. Найдите того, кто будет смотреть на вас так же, как эта кошка — на своего человека
12. Зарождение дружбы
13. «Не могла найти кошку, сдалась и в итоге обнаружила ее на своей дочери...»
14. «Ждал 6 лет, чтобы завести собаку, и наконец этот день настал. Познакомьтесь с Арчи»
15. «Она внезапно уснула, а я немного поигралась с ней»
16. «Что значит у нас кончились вкусняшки?»
17. «Он всегда заботился о моем комфорте»
18. «Ты сказал, что ужин готов?»
19. «Это очень старое фото со мной и с лучшей кошкой в мире — Ниппи»
20. «Моя старушка приходит поздороваться по утрам»
Есть ли у вас домашнее животное? Как оно повлияло на вашу жизнь?
Фото на превью huntbella26 / Reddit