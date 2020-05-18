20 очаровательных фото о любви между животными и людьми

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Любой владелец домашнего животного согласится, что присутствие рядом четвероногого друга делает нашу жизнь счастливее. Эти любящие существа превращают каждый день в особенный, и мы уже не можем представить, как можно было бы жить без них. И хотя заботиться о братьях наших меньших не всегда просто, все затраченные усилия точно того стоят.

В честь уникальной связи между животными и людьми редакция AdMe.ru подобрала 20 фотографий, от которых теплеет на сердце.

1. «15 лет разницы, все еще лучшие друзья»

2. «Сегодня мама впервые в жизни встретила котенка своей мечты!»

3. Некоторые вещи неизменны

4. «Это Софи! Свет моей жизни»

5. «Моей девочке сегодня исполнилось 9»

6. Всем доброе утро! Вам няня не нужна? Я всегда готова

7. «Моя мама всю жизнь боялась собак, но сейчас, похоже, преодолела фобию. Вот так они с моей собакой смотрят друг на друга»

8. «Сегодня у нас появился новый член семьи!»

9. «Моя кошка разорвала свою любимую игрушку. А моя бабуля зашивает ее»

10. «У меня никогда до этого не было гуся, а теперь я не могу вообразить свою жизнь без него»

11. Найдите того, кто будет смотреть на вас так же, как эта кошка — на своего человека

12. Зарождение дружбы

13. «Не могла найти кошку, сдалась и в итоге обнаружила ее на своей дочери...»

14. «Ждал 6 лет, чтобы завести собаку, и наконец этот день настал. Познакомьтесь с Арчи»

15. «Она внезапно уснула, а я немного поигралась с ней»

16. «Что значит у нас кончились вкусняшки?»

17. «Он всегда заботился о моем комфорте»

18. «Ты сказал, что ужин готов?»

19. «Это очень старое фото со мной и с лучшей кошкой в мире — Ниппи»

20. «Моя старушка приходит поздороваться по утрам»

Есть ли у вас домашнее животное? Как оно повлияло на вашу жизнь?