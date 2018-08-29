20+ неожиданных фото знаменитостей, на которых они вышли из привычного образа
Мы привыкли видеть знаменитостей в их актерских и иных образах или при полном параде на красных дорожках. А они тем временем живут, как и мы, вполне обычной жизнью и не отказывают себе в удовольствии подурачиться. Некоторые даже делятся в своих соцсетях забавными фотками особенно смешных моментов жизни.
AdMe.ru собрал для вас необычные фотографии из личных аккаунтов звезд, которые позволят взглянуть на них с другой стороны.
1. Энн Хэтэуэй хотела шляпу от Givenchy, но была только сумка
2. Синди и Клаудиа, как всегда, на пике моды
3. Ничего необычного, просто Кардашьяны и жираф показывают вам язык
4. Арнольд Шварценеггер и Франко Коломбо играют в вампиров
5. Угадайте, кого изображают Виктория Бекхэм с сыном
6. Это Snapchat или Антонио Бандерас умеет так делать?
7. Самый лучший момент церемонии вручения премии «Оскар», по мнению Сальмы Хайек
8. Дональд Трамп прилег отдохнуть в изящном халатике
9. Блейк Лайвли звонит племяннику, чтобы поздравить его с 13-летием
10. Видимо, Мадонна не смогла выбрать между костюмом Красавицы и Чудовища и потому надела оба
11. Лив Тайлер любит почудить с самого детства
12. И, видимо, это генетика: посмотрите на ее папу Стивена Тайлера
13. Кара Делевинь обнаружила в себе невероятное сходство с пришельцем из фильма «Мак и я»
14. Кристина Риччи нашла хороший способ справиться с жарой
15. Райан Рейнольдс демонстрирует ранний прототип маски супергероя по имени Зеленый Фонарь
16. Оказывается, Адель тоже поет песни в пульт от телевизора, когда остается дома одна
17. У Роберта Дауни — младшего, видимо, был тяжелый день
18. Стивен Спилберг позирует в декорациях своего фильма «Челюсти», а Рианна его пародирует. Кто лучше?
19. С появлением детей макияж Миллы Йовович немного изменился
20. Эд Ширан троллит девушек, фотографирующихся в бассейне
«Спасибо богу за крем с фактором защиты 50+».
21. Шакира — мастер безудержного веселья
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23. Кому эта прическа идет больше — Кейт Хадсон или Леонардо Ди Каприо?
Чье фото порадовало вас больше всех? Расскажите нам в комментариях.
Фото на превью Instagram / blakelively