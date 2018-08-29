20+ неожиданных фото знаменитостей, на которых они вышли из привычного образа

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Мы привыкли видеть знаменитостей в их актерских и иных образах или при полном параде на красных дорожках. А они тем временем живут, как и мы, вполне обычной жизнью и не отказывают себе в удовольствии подурачиться. Некоторые даже делятся в своих соцсетях забавными фотками особенно смешных моментов жизни.

AdMe.ru собрал для вас необычные фотографии из личных аккаунтов звезд, которые позволят взглянуть на них с другой стороны.

1. Энн Хэтэуэй хотела шляпу от Givenchy, но была только сумка

2. Синди и Клаудиа, как всегда, на пике моды

3. Ничего необычного, просто Кардашьяны и жираф показывают вам язык

4. Арнольд Шварценеггер и Франко Коломбо играют в вампиров

5. Угадайте, кого изображают Виктория Бекхэм с сыном

6. Это Snapchat или Антонио Бандерас умеет так делать?

7. Самый лучший момент церемонии вручения премии «Оскар», по мнению Сальмы Хайек

8. Дональд Трамп прилег отдохнуть в изящном халатике

9. Блейк Лайвли звонит племяннику, чтобы поздравить его с 13-летием

10. Видимо, Мадонна не смогла выбрать между костюмом Красавицы и Чудовища и потому надела оба

11. Лив Тайлер любит почудить с самого детства

12. И, видимо, это генетика: посмотрите на ее папу Стивена Тайлера

13. Кара Делевинь обнаружила в себе невероятное сходство с пришельцем из фильма «Мак и я»

14. Кристина Риччи нашла хороший способ справиться с жарой

15. Райан Рейнольдс демонстрирует ранний прототип маски супергероя по имени Зеленый Фонарь

16. Оказывается, Адель тоже поет песни в пульт от телевизора, когда остается дома одна

17. У Роберта Дауни — младшего, видимо, был тяжелый день

18. Стивен Спилберг позирует в декорациях своего фильма «Челюсти», а Рианна его пародирует. Кто лучше?

19. С появлением детей макияж Миллы Йовович немного изменился

20. Эд Ширан троллит девушек, фотографирующихся в бассейне

«Спасибо богу за крем с фактором защиты 50+».

21. Шакира — мастер безудержного веселья

22. Аманда Сейфрид примеряет необычные образы

23. Кому эта прическа идет больше — Кейт Хадсон или Леонардо Ди Каприо?

Чье фото порадовало вас больше всех? Расскажите нам в комментариях.