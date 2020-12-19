20+ мужчин, которые не хотели заводить питомцев, а теперь рады, что к ним никто не прислушался

Женщин часто упрекают в том, что они не знают, чего хотят. Но эта черта присуща и мужчинам. Посудите сами: сколько раз вам доводилось слышать от представителей сильного пола, что они категорически против животных в доме, а позже, когда питомцы все же переступали порог их жилища, суровые парни попросту теряли от них голову? То-то и оно.

Мы в AdMe.ru уверены, что, когда речь заходит о том, заводить четвероногого друга или нет, нужно послушать мужчину и сделать наоборот. Именно так и поступили 20+ героев нашей подборки. И не прогадали!

«Мой муж был против того, чтобы мы заводили кота. А теперь только взгляните, каким полным любви взглядом тот на него смотрит»

Еще один папа, который был против собаки в доме

«У моего парня всегда были только собаки, и до нашей встречи он не особо жаловал кошек. Но потом познакомился с моей. Теперь они любят держаться друг за друга, когда спят»

«7 лет назад мне пришлось прятать Карла на верхнем этаже, потому что мой отец не хотел заводить кота. Теперь они лучшие друзья»

«Мой парень был против питбуля, поэтому мы пошли на компромисс и взяли одного. Вот какое зрелище я сегодня застала»

«Муж сказал, что не хочет заводить собаку. Знакомьтесь, это Барон»

«Мой отец, который не жаловал усатых-полосатых, построил для нашей беременной кошки домик»

«Папа повесил сушиться рядом свою куртку и собачью после того, как они попали под дождь. И это сделал человек, которому претила сама мысль о питомце»

«Мой отец после того, как заявил, что не хочет кошку»

Их связь доказывает, что все его заявления о том, что он против собаки, — чистое вранье

«Когда мы только начали жить вместе, он не был кошатником. Прошел год, и теперь он не двигается с места, потому что кошка, видите ли, положила на него лапу»

«Мой парень утверждает, что хаски и немецкая овчарка — его лучшие друзья. Но то, как Бинкс и он смотрят друг на друга, говорит о другом»

«Сначала он говорил, что не хочет собаку. Теперь же он держит окно машины открытым, даже когда там морозно, чтобы Каспер мог дышать полной грудью»

«Папа не хотел заводить питомца, но вот уже 19 лет он является любимцем нашего усатого-полосатого»

«Любимая подушка моего щенка — это мой папа. А ведь он был против того, чтобы по дому бегал песик»

«Мой парень не хотел, чтобы в доме была кошка. Теперь у нас их 4, и я никогда не видела его довольнее и умиротвореннее»

«Мне 43 года, и у меня никогда не было собаки. Мои дети все же уговорили меня завести ее, и теперь меня смело можно назвать собачником»

«Мой муж купил и собрал это, а потом позвал меня и заявил: „Это для ТВОЕГО кота“»

«Мой молодой человек был против маленькой собачки. Теперь он держит ее за лапку каждую ночь»

«Я не был кошатником, но моя 6-летняя дочь все просила кошку. Выбор дочки пал на нее — Жемчужинку. Теперь вот думаю, что кошки очень даже ничего»

«Я не хотел заводить собаку. Но вот они мы 10 лет спустя»

«Мой брат принес домой двух котят, не предупредив об этом родителей. Это мой папа через несколько минут после того, как сказал, что заводить кошек было ошибкой»