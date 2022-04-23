20+ мохнатых проказников, которые навели суету и доказали, что жизнь с питомцами полна сюрпризов

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Питомцы не только приносят веселье и радость, но и порой создают множество поводов для головной боли. Испорченные вещи, украденный обед, сорванная конференция из-за уснувшего на ноутбуке кота — и это далеко не весь список возможных неприятностей. Однако, несмотря на это, мы все равно любим наших маленьких друзей и даже фотографируем их шалости.

Мы в AdMe.ru считаем, что невозможно долго злиться на хвостатых проказников. И неважно, действительно они виноваты или случайно натворили дел.

«Мой папа хотел спокойно посмотреть игру, но у кота были другие планы»

Фото называется «Найдите кота»

Отжал сумку

«Сам ты кыш»

«Интересно, кто же съел банановый хлеб...»

«Морда собаки, которая нагадила мне в тапочки»

— Вы узнали об этом до или после того, как их надели? © TriumphDaytona / Reddit

— К счастью, до. Я почувствовала неладное сразу, как только вошла в дом. © vvavering_ / Reddit

«Она стащила мои хлопья»

«Одна из самых дорогих в моей жизни пар носков. Собака съела мои носки, и их пришлось извлекать из ее желудка с помощью эндоскопии»

Очевидно, эта бейсболка разорвалась сама

«Ваш ноутбук заблокирован»

«Мама, честное слово, я не играл в грязи»

«Отказывается смотреть мне в глаза»

«Клянусь, это был не я»

Поймали с поличным

«Непослушная Бетти снова в деле»

Она нашла кошачью игрушку

История в четырех частях

«Это не мой кот, но это моя машина»

Главное, чтобы Его Котейшеству было удобно

Художник и его творение

«А что такого?»

«Эй, человек, я требую внимания!»

«Для вас нет ничего плетеного в этом доме. Все плетеное — для меня»

«Я пытался выступить на совещании, но она блокировала демонстрацию экрана при каждом вдохе»