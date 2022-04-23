20+ мохнатых проказников, которые навели суету и доказали, что жизнь с питомцами полна сюрпризов
Питомцы не только приносят веселье и радость, но и порой создают множество поводов для головной боли. Испорченные вещи, украденный обед, сорванная конференция из-за уснувшего на ноутбуке кота — и это далеко не весь список возможных неприятностей. Однако, несмотря на это, мы все равно любим наших маленьких друзей и даже фотографируем их шалости.
Мы в AdMe.ru считаем, что невозможно долго злиться на хвостатых проказников. И неважно, действительно они виноваты или случайно натворили дел.
«Мой папа хотел спокойно посмотреть игру, но у кота были другие планы»
Фото называется «Найдите кота»
Отжал сумку
«Сам ты кыш»
«Интересно, кто же съел банановый хлеб...»
«Морда собаки, которая нагадила мне в тапочки»
- — Вы узнали об этом до или после того, как их надели? © TriumphDaytona / Reddit
- — К счастью, до. Я почувствовала неладное сразу, как только вошла в дом. © vvavering_ / Reddit
«Она стащила мои хлопья»
«Одна из самых дорогих в моей жизни пар носков. Собака съела мои носки, и их пришлось извлекать из ее желудка с помощью эндоскопии»
Очевидно, эта бейсболка разорвалась сама
«Ваш ноутбук заблокирован»
«Мама, честное слово, я не играл в грязи»
«Отказывается смотреть мне в глаза»
«Клянусь, это был не я»
Поймали с поличным
«Непослушная Бетти снова в деле»
Она нашла кошачью игрушку
История в четырех частях
«Это не мой кот, но это моя машина»
Главное, чтобы Его Котейшеству было удобно
Художник и его творение
«А что такого?»
«Эй, человек, я требую внимания!»
«Для вас нет ничего плетеного в этом доме. Все плетеное — для меня»
«Я пытался выступить на совещании, но она блокировала демонстрацию экрана при каждом вдохе»
А у вас дома есть пушистые проказники?
Фото на превью becs_the / Reddit
AdMe/Добро/20+ мохнатых проказников, которые навели суету и доказали, что жизнь с питомцами полна сюрпризов
Поделиться этой статьёй