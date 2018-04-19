20 крутых пап, которые доказали, что воспитание и юмор — неразделимые вещи
Быть папой — это не только быть примером и опорой для своей семьи, в этом деле важно стать настоящим другом для своих детей. Герои этой подборки не побоялись такой ответственности и подошли к своим обязанностям с юмором.
AdMe.ru собрал лучшие примеры того, что такое на самом деле отцовское воспитание. Предлагаем и вам провести время с улыбкой.
1. Быть отцом — ответственная и тяжелая ноша
2. А быть папой двух девочек — непосильный труд
3. Теорию сдал, теперь сдает экзамен
4. Крис Хемсворт хорошо исполняет не только роль Тора
5. «Обычно папа не присылает мне посылки, но вот что я на днях получил»
«Это чтобы узнать, можно отправить топор по почте или нет. Сообщи мне о результатах. Это за беспокойство».
6. «Дочь хотела быть русалочкой Ариэль, и у меня не было выбора»
7. Походы в магазин с папой всегда превращаются в веселое и незабываемое приключение
8. Интересно, что именно имел в виду ребенок?
9. Настоящий супергерой — он и дома супергерой
10. «И это далеко не единственная неловкая фотография в нашем семейном альбоме»
11. Наглядный пример хорошего воспитания
«Спросите у нее, думает ли она до сих пор, что короткие шорты — это „очень мило“!»
12. Безопасность превыше всего
13. «У старшей в школе был урок полового воспитания, и она застала меня врасплох своими вопросами: „Папа, а ты пользуешься презервативами?“ — „Да“ — „Тогда почему у тебя столько детей?“»
14. «Неделя первая. Кажется, мы научились сосуществовать вместе»
15. «Это была тяжелая работа, но мы все-таки закончили наш проект»
16. Хороший отец знает толк в настоящих «детских» забавах
17. И с радостью повеселится сам
18. Он точно знает, что такое ответственность
«10 шагов, чтобы стать лучшим папой:
- Люби свою жену;
- Проводи время со своими детьми;
- Будь примером;
- Понимай своих детей и радуйся им;
- Показывай свою привязанность;
- Обеспечь будущую финансовую безопасность своей семье;
- Всегда ешь с семьей;
- Дисциплина должна быть мягкой;
- Молиться нужно вместе;
- Осознай: ты теперь отец».
19. Когда изобретательность — второе имя
19. Ногти накрасили, теперь дело за укладкой
20. «Сегодня дома меня ждал отличный пикник»
Бонус: все, что вы должны знать об отцовстве, — это то, что рано или поздно вам все-таки предстоит стать героем любимого мультфильма вашего ребенка
Фото на превью Mymbaka/pikabu