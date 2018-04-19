20 крутых пап, которые доказали, что воспитание и юмор — неразделимые вещи

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Быть папой — это не только быть примером и опорой для своей семьи, в этом деле важно стать настоящим другом для своих детей. Герои этой подборки не побоялись такой ответственности и подошли к своим обязанностям с юмором.

AdMe.ru собрал лучшие примеры того, что такое на самом деле отцовское воспитание. Предлагаем и вам провести время с улыбкой.

1. Быть отцом — ответственная и тяжелая ноша

2. А быть папой двух девочек — непосильный труд

3. Теорию сдал, теперь сдает экзамен

4. Крис Хемсворт хорошо исполняет не только роль Тора

5. «Обычно папа не присылает мне посылки, но вот что я на днях получил»

«Это чтобы узнать, можно отправить топор по почте или нет. Сообщи мне о результатах. Это за беспокойство».

6. «Дочь хотела быть русалочкой Ариэль, и у меня не было выбора»

7. Походы в магазин с папой всегда превращаются в веселое и незабываемое приключение

8. Интересно, что именно имел в виду ребенок?

9. Настоящий супергерой — он и дома супергерой

10. «И это далеко не единственная неловкая фотография в нашем семейном альбоме»

11. Наглядный пример хорошего воспитания

«Спросите у нее, думает ли она до сих пор, что короткие шорты — это „очень мило“!»

12. Безопасность превыше всего

13. «У старшей в школе был урок полового воспитания, и она застала меня врасплох своими вопросами: „Папа, а ты пользуешься презервативами?“ — „Да“ — „Тогда почему у тебя столько детей?“»

14. «Неделя первая. Кажется, мы научились сосуществовать вместе»

15. «Это была тяжелая работа, но мы все-таки закончили наш проект»

16. Хороший отец знает толк в настоящих «детских» забавах

17. И с радостью повеселится сам

18. Он точно знает, что такое ответственность

«10 шагов, чтобы стать лучшим папой: Люби свою жену; Проводи время со своими детьми; Будь примером; Понимай своих детей и радуйся им; Показывай свою привязанность; Обеспечь будущую финансовую безопасность своей семье; Всегда ешь с семьей; Дисциплина должна быть мягкой; Молиться нужно вместе; Осознай: ты теперь отец».

19. Когда изобретательность — второе имя

19. Ногти накрасили, теперь дело за укладкой

20. «Сегодня дома меня ждал отличный пикник»

Бонус: все, что вы должны знать об отцовстве, — это то, что рано или поздно вам все-таки предстоит стать героем любимого мультфильма вашего ребенка