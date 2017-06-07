20 крутых бабушек и дедушек, которые показали, какими мы будем на пенсии

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Вы задумывались, что мы будем делать на пенсии? Вязать носки и повторять сакральное «а вот в наше время»? Или старость поколения интернета и гаджетов будет другой? Мы в Adme.ru нашли тех, кто доказал, что бодрость духа и драйв можно сохранить даже в самом преклонном возрасте.

Мы будем ярко одеваться

Возможно, иногда даже слишком ярко

У нас точно будет самый крутой мэйк (в 2050-м же еще так говорят, да?)

И лучшие аксессуары

Мы сможем с легкостью примерить любой образ

Мы не будем слышать внуков не потому, что глуховаты... Просто мы будем в наушниках

Кто-то из нас останется верен року

А кто-то — хип-хопу

Но и те и другие будут не прочь зажечь на танцполе

Мы будем в хорошей форме благодаря фитнесу, йоге и правильному питанию

Нас вряд ли можно будет удивить новинками в сфере высоких технологий

Или модными гаджетами

Ну, если только чуточку

Годы опыта помогут нам делать самые яркие селфи

С нами рядом всегда будут наши кумиры

Наши поклонники

И друзья по интересам

И внуки у нас будут ого-го

А главное, мы сохраним свое чувство юмора

И докажем всем, что пенсия — это весело!