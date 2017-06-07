20 крутых бабушек и дедушек, которые показали, какими мы будем на пенсии
Вы задумывались, что мы будем делать на пенсии? Вязать носки и повторять сакральное «а вот в наше время»? Или старость поколения интернета и гаджетов будет другой?
Мы в Adme.ru нашли тех, кто доказал, что бодрость духа и драйв можно сохранить даже в самом преклонном возрасте.
Мы будем ярко одеваться
Возможно, иногда даже слишком ярко
У нас точно будет самый крутой мэйк (в 2050-м же еще так говорят, да?)
И лучшие аксессуары
Мы сможем с легкостью примерить любой образ
Мы не будем слышать внуков не потому, что глуховаты... Просто мы будем в наушниках
Кто-то из нас останется верен року
А кто-то — хип-хопу
Но и те и другие будут не прочь зажечь на танцполе
Мы будем в хорошей форме благодаря фитнесу, йоге и правильному питанию
Нас вряд ли можно будет удивить новинками в сфере высоких технологий
Или модными гаджетами
Ну, если только чуточку
Годы опыта помогут нам делать самые яркие селфи
С нами рядом всегда будут наши кумиры
Наши поклонники
И друзья по интересам
И внуки у нас будут ого-го
А главное, мы сохраним свое чувство юмора
И докажем всем, что пенсия — это весело!
Фото на превью imgur