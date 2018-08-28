20+ компаний, которые приготовили подарки для тех, кто отдаст им старые вещи

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Отдать ненужную одежду, пустые баночки из-под косметики или старые шины и получить за это скидку или подарок — вот как работают современные системы вознаграждения для тех, кто заботится о природе. Наверняка вы даже не представляете себе, сколько можно выручить, избавив дом от захламляющих его вещей.

Мы в AdMe.ru убеждены, что это не только отличный способ избавиться от мусора и получить за это приятный подарок, но и возможность внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Поэтому об этих акциях должны знать все!

LUSH дарит маску для лица тем, кто вернет в магазин 5 упаковок от использованных средств

Верните баночки и флаконы от использованной продукции LUSH в любой фирменный магазин бренда, и вы получите в подарок маску для лица. В некоторых странах магазины проводят дополнительные акции. Например, сотрудники магазина в Дубае в честь Международного дня переработки вторсырья за 2 пустые пластиковые упаковки от любого шампуня дарили сухой шампунь LUSH. Если у вас есть идеи о том, как развивать индустрию красоты без вреда для окружающей среды, возможно, вас заинтересует специальная международная награда LUSH prize в размере £ 350 тыс.

Принесите любой старый картридж от фильтра «Аквафор» и получите скидку 15 % на покупку нового

Старые картриджи из фильтров «Аквафор» приносят на переработку в фирменный магазин, чтобы получить скидку 15 % на покупку нового. На заводе старые картриджи разрезают, достают уголь, а корпус измельчают и превращают в сырье, из которого сделают что-то полезное для хозяйства, например ведро.

IKEA забирает старые вещи, находит им новых хозяев и дарит скидки на покупку чего-то нового

IKEA часто проводит акции, в рамках которых можно обменять что-то старое или ненужное на небольшой подарок или скидку. Старое постельное белье принимали в течение лета 2018 года во всех магазинах IKEA в России в обмен на скидку в 15 % на покупку новых комплектов.

принимали в течение лета 2018 года во всех магазинах IKEA в России в обмен на скидку в 15 % на покупку новых комплектов. За старые товары IKEA , которые по той или иной причине больше не нужны, в Австралии дарили ваучеры на покупку новых вещей.

, которые по той или иной причине больше не нужны, в Австралии дарили ваучеры на покупку новых вещей. Ненужную мебель сотрудники IKEA вынесут и увезут за символический взнос в Великобритании, Японии, Германии и США при доставке новых матрасов, кроватей, диванов, шкафов и кухонных гарнитуров. Ненужную мебель передадут малоимущим семьям, социальным организациям или отправят на утилизацию. Чаще эта услуга выгоднее, чем заниматься выносом и заказывать вывоз старой мебели самостоятельно.

сотрудники IKEA вынесут и увезут за символический взнос в Великобритании, Японии, Германии и США при доставке новых матрасов, кроватей, диванов, шкафов и кухонных гарнитуров. Ненужную мебель передадут малоимущим семьям, социальным организациям или отправят на утилизацию. Чаще эта услуга выгоднее, чем заниматься выносом и заказывать вывоз старой мебели самостоятельно. Использованные батарейки и ртутьсодержащие лампы бесплатно заберут на переработку в любом магазине IKEA по всему миру.

Старый смартфон или ноутбук обменяют на скидку при покупке нового гаджета

Старые модели устройств Apple, Samsung, Sony, Honor, Huawei или LG можно обменять на скидку при покупке нового гаджета в магазинах цифровой техники. Например, в России это делают в сети «Связной» и магазинах Samsung, а смартфоны и планшеты Apple принимают еще в re:Store и в фирменных магазинах Apple по всему миру. Старые ноутбуки и другую технику принимает «Евросеть» в обмен на скидку при покупке нового товара. Узнать, примут ли ваш гаджет и сколько за него можно выручить, можно здесь.

За мешок старой одежды H&M дарит скидочные купоны на новый гардероб

Старую одежду любого бренда в любом состоянии принимают во всех магазинах H&M и дарят за это купоны на скидку до 15 % при покупке новых вещей. Часть сданных вещей используется для создания коллекции на основе натуральных и переработанных материалов.

Старую машину можно обменять на новую с доплатой

Обменять старую машину на новую с доплатой можно в фирменных автосалонах Lada, Renault, Toyota, BMW, Audi, Jeep, Ford, Volvo, Kia, Mercedes в России. Старые машины отправляются на утилизацию или продаются как автомобили с пробегом. Такой подход не всегда выгоден автовладельцам. Оценочная стоимость старого автомобиля почти всегда ниже рыночной цены, а выбор новых машин в салоне невелик. С другой стороны, это быстрая продажа, безопасное оформление документов, и обратно вы поедете уже на новой машине.

Оборудование для занятий спортом легко продать или обменять на новое с доплатой

Старые или устаревшие тренажеры обменивают на новые с доплатой, для этого специалист компании MFitness приезжает, оценивает оборудование и договаривается об условиях сделки с владельцем. Так по рыночной цене вы быстро продаете старый тренажер, компания увозит его и на его место привозит новый.

для этого специалист компании MFitness приезжает, оценивает оборудование и договаривается об условиях сделки с владельцем. Так по рыночной цене вы быстро продаете старый тренажер, компания увозит его и на его место привозит новый. Старое оборудование для дайвинга принимают в магазинах DiveScuba и дают за это скидку 15−25 % на покупку новых товаров. Обмен производят не только в розничных магазинах, но и по почте.

принимают в магазинах DiveScuba и дают за это скидку 15−25 % на покупку новых товаров. Обмен производят не только в розничных магазинах, но и по почте. Старые лыжи, сноуборды, велосипеды, одежду и другие вещи для занятий данными видами спорта выкупят или обменяют на скидку для покупки новых товаров в магазинах DF Sport.

для занятий данными видами спорта выкупят или обменяют на скидку для покупки новых товаров в магазинах DF Sport. Оружие можно обменять на новое в оружейном магазине «Артемида». Достаточно принести предмет для оценки, договориться о цене и выбрать товар из каталога магазина — цена сданной вещи зачтется при покупке новой.

Старые очки можно отдать магазину и получить скидку при покупке новых

Старые очки обменяют в салонах оптики «Очки.ру» на скидку до 30 % для покупки новой оправы и на изготовление очков. Подобную акцию периодически проводят и другие салоны оптики. Старые очки чинят и отдают благотворительным организациям, малоимущим людям или выставляют на продажу по низкой цене. В США и Канаде можно просто отдать старые очки в магазины оптики Warby Parker — они не дадут вам дополнительную скидку, но предложат новые модели по доступной цене, а ваши старые очки передадут организациям, которые помогают плохо видящим людям.

Старую фототехнику можно быстро продать или обменять на новую фирмы Leica с доплатой

Фотокамеру, объективы и фотовспышки Leica или других известных производителей можно продать или обменять на новый товар с возможной доплатой в магазинах Leica. Специалист компании производит оценку оборудования и предлагает выкуп или выгодный обмен.

Обмен использованных упаковок продукции Kiehl’s на пробники, гель для душа, бальзам для губ и сумку

Акция действует уже много лет во всех магазинах компании Kiehl’s, правда, иногда меняются типы призов, например вместо геля для душа можно получить крем для лица. 3 флакона или баночки обменивают на пробник какого-то средства.

обменивают на пробник какого-то средства. За 5 пустых флаконов или баночек выдают лечебный бальзам для губ или гель для душа.

выдают лечебный бальзам для губ или гель для душа. За 10 пустых упаковок — 1 пробник, фирменная сумка и лечебный бальзам для губ или гель для душа.

Ненужные или неинтересные книги можно сдать и получить скидку на покупку новых

Ненужные книги забирают в магазинах сети «Республика» и дарят скидку 20 % на покупку новых. Старые книги передадут в библиотеку или отправят на переработку. Устройства для чтения электронных книг и ненужные издания печатных книг на английском языке Amazon примет и обменяет на подарочную карту или скидку, которые можно использовать для покупок на сайте.

Комплект старых шин можно сдать и купить новые со скидкой

Обменять старые шины и диски на новые комплекты можно в разных салонах, в том числе в Pirelli Center, ТД Shin, «Agat Профи», ТЦ «Кунцево» и WheelsPlus. В среднем такой обмен даст вам скидку в 7−10 тыс. рублей при покупке новых шин.

Обмен старых ювелирных украшений на деньги или на новое изделие с доплатой

Старое или сломанное ювелирное украшение из золота можно обменять на скидку при покупке нового в магазинах Sunlight, «Бронницкий ювелир», «АДАМАС», Valtera и Московского ювелирного завода. Размер скидки зависит от магазина, например Sunlight установил цену в 1 500 рублей за 1 грамм золота 585-й пробы, а Московский ювелирный завод, соответственно, 1 600 рублей.