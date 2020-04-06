20+ историй о том, что животные могут очень сильно любить. Мы их явно недооцениваем

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Мы их кормим, а они позволяют себя любить, дарят неимоверное количество ласки и забавных моментов. Они — это домашние животные, которых многие назовут лучшим приобретением в жизни. Но что насчет них самих? Чувствуют ли они то же самое по отношению к человеку или все это лишь фарс для того, чтобы ускорить очередную кормежку?

Мы в AdMe.ru из тысяч трогательных историй выбрали 34, герои которых рассказали, каково это — на себе почувствовать человеческие качества братьев меньших — и что случилось бы, если бы хвостатых не оказалось рядом в нужный момент.

Потерял ногу в аварии год назад. Самая большая поддержка, от которой действительно становится легче, была от моей собаки (лабрадор). С тех пор всегда, когда мы гуляем, она сгибает одну лапку (периодически меняя на другую) и идет на трех, чтобы мне было не обидно. © Podslyshano / twitter

Я отпустила заблудившегося осьминога, который застрял в песке во время отлива. Придя в себя, осьминог направился к моему левому сапогу и положил на него одно из щупалец, а потом поплыл по своим делам. © saltsugar / pikabu

Мой отец живет в своем доме. Простыл, кашель такой был, что думал, не доживет до утра. Обычный дворовой кот-мышелов, никогда не ночевавший в доме, улегся ему на грудь с вечера и часов в 5 утра просто сполз с него. Даже идти не мог. А батя встал и занимался хозяйством, как будто и не было кашля. Правда, кота отпаивали козьим молоком. Вот такой Васька-лекарь. © Sovunya69 / pikabu

Моя сестра случайно заперла дом, а у меня не было ключей. Я пошла проверить, не открыта ли задняя дверь, и случилось это (кот помог открыть дверь изнутри). © gabbytropea / twitter

My sister accidentally locked me out of the house so I went to check if the back door was unlocked and this happened pic.twitter.com/2zkjeyFJk5 — Gabby Tropea (@gabbytropea) February 18, 2019

Зашел в магазин за сигаретами. Вышел. Стою. Открываю пачку, и ко мне подходит собака. Сидела, смотрела на мою пачку. Я достал сигарету, дал ей понюхать, а она взяла ее аккуратно и отнесла своему бездомному хозяину. Теперь я еще больше люблю собак. © Podslyshano / twitter

Три года назад сломала я руку. Локоть, предплечье, плечо. Осколками порвало или порезало сухожилия, сосуды, нервы. Собрали на совесть. Но гарантий, что рука будет рабочей, не давали. Гипс не ставили. Пластины, спицы и куча другого металлолома. Сказали сразу разрабатывать. Как было больно и страшно — описывать не буду. Через год металл сняли. Опять процедуры, массажи, зарядки. Конечно же, через месяц все это надоело. Да и рука работает вроде нормально. Только безымянный и мизинец не работали, не было чувствительности, словно чужие.

Но моя кошка словно знает, что заниматься нужно каждый день. Она не совсем ручная, гладить и тискать не дается. Но каждое утро, пока я еще в кровати, Соня приходит и дает себя погладить. С условием, что буду гладить больной рукой. Если здоровой начинаю гладить, она уходит. Такая мини-зарядка. За ушком почеши, пузико погладь — полный набор. Минут 10 проходит «процедура». И за 2 года появилась чувствительность в пальцах, могу их выпрямить. Думаю, что через год таких зарядок рука восстановится полностью. © PaniRisinka / pikabu

Как-то в детстве обиделась на взрослых и сидела жутко рыдала. Наша собака, увидев это, убежала, раскопала мне косточку, которую ранее заныкала, и положила передо мной. Утешительница моя. © Podslyshano / twitter

Мой кот разбудил меня прямо перед землетрясением. Он спит внизу, в подвале, на своей грелке. Этот чудак пробежал 2 лестничных пролета, чтобы разбудить меня. Хорошая киса. © AdjutantStormy / reddit

На территории нашей больницы есть кот, рыжий такой. Однажды его сильно потрепали другие бродячие коты. Смотрю, лежит на ступеньках в крови весь, едва дышит. Взял его и принес в перевязочную. Там с сестрами обработали его, подшили, перевязали...

С тех пор он всегда какую мышь или воробья поймает — тащит к перевязочной. Благодарит. © ksenobianinSant / pikabu

Мои муу-братья:

Когда меня ругала жена, наша кошка Ксюша прыгала ей на руки и лапкой закрывала рот. Жена кричала: «И ты у меня сейчас получишь!» Потом, не выдержав, улыбалась. Конфликт был исчерпан. © Sergey Goller / facebook

В детстве, когда мне было лет 7, я очень хотел котенка — самого красивого и пушистого, чтобы все завидовали. А кошка соседки как раз ждала котят. Когда она окотилась, я стал выбирать своего будущего любимца. Все были красивые и пушистые, но вдруг недалеко от лавки, на которой мы сидели, под деревом я увидел маленького и грязного котенка. Да, я хотел совсем другого, но сердце сжималось — подобрал потеряшку. Очень боялся, что родители не разрешат его оставить, но все получилось.

Как-то мы заметили, что лоток 2-й день сухой. Естественно, подумали, что кот свои дела делает где-то в доме, осмотрели все — не нашли. Ругали его, наказывали.

А как-то захожу в туалет, а кот на унитазе делает свои дела. Сам научился. Вот такая благодарность за спасение. © blog about animals / Yandex Zen

Только поженились, жили на съемной квартире. Так наша кошка подкармливала нас: таскала по балконам от соседей картошку. © Alexandr Galdin / facebook

Моя кошка начала умирать, когда меня не было в стране. Мама заходила кормить, сказала, что Снежинке совсем плохо. Старенькая была, больше 20 лет. Я прилетел, зашел домой. Она встала, подошла. Я взял ее на руки. Она замурчала, уснула и умерла. 2 другие кошки рядом сидели и тоже грустили. © ShraimShepard / pikabu

Моя кошка Пепе обожала мою соседку, которая недавно съехала. Теперь кошка постоянно сидит в пустой комнате и грустит. Я не плачу, ты плачешь. © hopawfmahdiq / reddit

Во время обеденного перерыва в шахте наверх не вылезает никто. Обедают там же. И один шахтер после обеда прикорнул и заснул. Те, кто с ним работали в одной смене, должны были его после окончания перерыва разбудить — таков был уговор. Но они куда-то запропастились на несколько минут, но это неважно. Просыпается мужик от того, что кто-то его кусает за палец. Не до крови, но очень неприятно. И спать не дает. Открывает глаза — крыса! Он ее отогнал. Только снова закрыл глаза — опять кусает, зараза. Он и кидался в нее камнями, и чего только не делал — не отстает. Плюнул, поднялся и погнался за ней по штреку. Через полминуты там, где он лежал, все завалило. Обрушилось перекрытие. После этого случая каждый раз, когда мужик приходит на работу и обедает, к нему приходит крыса, та самая. Он отрывает треть своего тормозка и дает ей. Сидят и вместе едят. Поели, она встала и ушла. И так каждый раз. Откуда она узнает, когда у него следующая смена, никто понять не может. © umorist / pikabu

Моя кошка Айсен спасла меня от пожара. Загорелся обогреватель, комната вся была в дыму, она сначала пыталась меня разбудить, мурлыкая в ухо, потом стала истошно мяукать, хотя она в принципе очень редко мяукает. В этот момент в комнате находились еще 2 собаки, но они спали. Моя спасительница. © Eva Clein / facebook

Чтобы я ночью не мерз, кот царапает мои ноги, и я беспрекословно укрываюсь. © Podslyshano / twitter

У меня была тяжелая беременность, угроза выкидыша в 1-м триместре. Кот чуть ли не с первых дней повадился лежать на животе, еще до того, как я вообще узнала о беременности. Почти до 4 месяцев сохранял мою дочу, а после рождения вообще главным защитником стал. © Sakhalin85 / pikabu

Химиотерапия забрала мои волосы, но она греет меня. Спасибо, Тоторо! © Murzik / Yandex Zen

Моя 7-месячная кошка внепланово забеременела, родившихся котят прятала по всем углам и закуткам, под кровати, на шкафы. Было невозможно найти! И в один вечер я ее попросила показать мне деток. Она встала, юркнула под кровать и притащила котенка, положила его мне на колени. На следующий день я (не веря, что она меня понимает) попросила показать мне ее второго ребенка. И она мне принесла своего ВТОРОГО котенка! Сказать, что все эти 20 лет я в шоке, — это ничего не сказать! Но я уже не удивлюсь, если она со мной заговорит. © Elena Tsareva / facebook

Приехала в отпуск к матери, а у нее небольшой садик, который она поливала каждый вечер — носила воду ведром. Вот я ей и помогла, принесла ведер 20 воды, а вечером с непривычки прихватило спину. Сижу и жалуюсь ей, что спина болит. Рядом сидел ее кот. Когда пришла в свою комнату спать, обнаружила кота сидящим рядом с кроватью. Как только легла, он тут же запрыгнул на кровать, лег на меня, вытянувшись во всю длину, полежал минут 10–15 и ушел. На следующую ночь все повторилось: кот ждал меня у кровати, у него на морде было ясно написано: «Господи, ну где ты шляешься? Делать мне больше нечего, как ждать тут тебя». Как только я легла, кот тут же запрыгнул на кровать, лег на этот раз поперек меня, полежал минут 10–15 и ушел. Больше спина меня не беспокоила, и кот больше никогда не заходил в мою комнату. © Natalia Ioudina / facebook

Однажды на праздновании дня рождения тети мне было довольно грустно, я тихо сидел в кресле в дальней комнате и слушал музыку. Вдруг появилась кошка, проживающая в доме именинницы. Она села мне на колени и начала мурлыкать. Со слезами на глазах я просто сидел в старом кресле с кошкой. © kak3in / twitter

Мой пушистый чудик успокаивал меня после скандала с мамой, я была месяце на 5-м, сильно поругалась с ней по телефону до истерики. А он сидел на спинке кресла и минуты 2 смотрел, как я рыдаю, потом муркнул, встал и подошел ко мне. Я его обняла, и, пока не успокоилась, он не пытался даже дернуться, хотя на руках не сидит совсем. © Tiana Ray / facebook

Мне как-то утром просто жууутко не хотелось вставать на работу. Смотрю, кошка возле кровати сидит. Ну я ее и попросила сделать мне массажик — в шутку, конечно. А она взяла и сделала. Наверное, в моем голосе было слишком много мольбы. © Halina Kapur / facebook

Я нервничаю и переживаю часто, и кот приходит и ложится на грудную клетку. Я его сбрасываю, а он когтями держится. Я с трудом засыпаю, потому что дышать трудно. Утром встаю, а все тревоги как рукой снимает. © EZO Journal / vk

Весь день болел низ живота. Справа больше, слева меньше. Пришел кот, сначала лег на одно больное место, потом на второе. Причем в точности лег на ту точку, где болит, местом, откуда у него сильнее всего вибрации при мурчании ощущаются. Промурлыкал минут 40 и ушел. Все прошло. Совершенно не чувствую боли. Чудо. Сначала вибрации были сильными, и стало болеть сильнее. Потом он стал в другом ритме мурлыкать, поспокойнее, и боль постепенно стала уменьшаться. В конце я почувствовала тепло, и боль прошла. © EZO Journal / vk

Мой ротвейлер всегда старался забрать у меня из рук любые сумки и предметы. В магазин и на рынок ходить с ним было одно удовольствие. Помощник. Моя гордость! © Svetlana Sovtsa / facebook

В марте 2016 года сломал ногу (лодыжку). Кот всегда раньше приходил и спал подмышкой, но после того как сделали операцию на ноге и поставили железки, появилась парестезия (нечувствительность и жжение), и кот стал ложиться на ногу. Лечит. Прошло уже 3 года, чувствительность появилась, а он все так же делает. © DanSIDE / pikabu

У меня была прекрасная кошка, я ее спас и вырастил. Любила меня очень сильно, могла свернуться под одеялом и спать со мной. Тогда я был подростком и нечасто выходил из дома. Однажды я остался на ночь у друзей, потому что вышла какая-то видеоигра, но мне позвонила мама: «Сынок, ты слышишь это?» Я услышал, что на заднем фоне моя кошка мяукает не переставая, опять и опять. После этого мама добавила: «Последние несколько часов она плачет в твоей кровати». Эти маленькие засранцы могут очень сильно любить. © alwaysawhitebelt / reddit