20+ волнующих историй о том, как живут глухие в мире слышащих

Жизнь в мире, где практически полностью отсутствуют звуки, — невероятно сложный вызов для любого человека. Привычные для обычных людей звуковые вибрации глухой может воспринимать порой только при помощи специальных аппаратов, без которых в его жизни часто нет места музыке и неторопливым беседам.

AdMe.ru решил выяснить, как живется людям, для которых мир лишен одной из важных составляющих — звуков, и собрал подборку жизненных историй. Наверняка они найдут свой отклик и в ваших сердцах.

Я глухой с рождения. Иногда включаю записи рок-концертов и просто смотрю. Заряжает энергетика. Мне кажется, что эти крутые парни с гитарами обязаны играть крутую музыку. © Подслушано / Ideer.ru

На днях ехала в такси. В приложении не увидела значок о том, что водитель не слышит. Села на заднее сиденье, поздоровалась. В ответ — тишина. Ну и ладно, думаю. Тут смотрю, на подголовниках передних кресел чехлы с надписью «Глухой или слабослышащий водитель». Залезла в интернет, посмотрела, как сказать «спасибо» на языке жестов. При выходе «сказала». Блин, как он заулыбался! Так приятно, что мы поняли друг друга. © princessa123 / Pikabu

«Я полностью глухой, но компания, в которой застрахован мой автомобиль, отправила мне вот это без каких-либо намеков на то, что внутри»

Я потеряла слух еще в 7-летнем возрасте из-за перенесенного менингита. Я пробыла в коме целую неделю, а когда очнулась, долго не могла осознать факт того, что больше не смогу слышать. Сначала я просто просила маму говорить со мной громче. В результате визита к хорошему врачу я сменила школу на специализированную, чтобы легче приспособиться к новым обстоятельствам. Это было сложно. Я скучала по музыке. В 24 года мне сделали операцию по установке кохлеарного импланта, который частично вернул мне слух. С тех пор я снова могу наслаждаться звуками и миром. Я не чувствую себя в чем-то ограниченной. У меня есть все, что есть и у остальных людей, за исключением слуха. © Rinelma Rugan / Quora

На выпускном в школе танцевала медленный танец с глухонемым парнем. Он был не из нашей школы — чей-то родственник, видимо. Прошло почти 9 лет. Я не помню его лица и имени, но никогда не забуду, как он двигался во время танца! Я получила такое наслаждение, такого со мной больше не было в жизни! Хочу заметить, что, хотя эти ребята и лишены слуха и голоса, их мир, похоже, гораздо интереснее. И они ценят свою жизнь и то, что мы считаем обыденным! В общем, парень, спасибо тебе! Ты прекрасен! © Подслушано / Ideer.ru

Недавно был в строительном гипермаркете, где за кассами работали глухонемые. Так приятно наблюдать, как эти люди рады быть полезными обществу! И я поразился, как покупатели охотно помогали им пробивать товар. Определенно наше общество не потеряно. © Подслушано / Ideer.ru

У меня тугоухость. И как же бесит изучение иностранного! Я русскую-то речь по губам часто читаю, ибо совсем не слышно, а иностранный еще и по губам не прочитаешь. А изучать приходится наравне со всеми. Тебе никто не делает скидку на то, что ты глухой, если пришел учиться со здоровыми людьми. © Подслушано / Ideer.ru

Быть глухим не значит быть ограниченным. Быть глухим — значит быть супергероем. У каждого супергероя есть свои недостатки, свои собственные враги; герои проигрывают в битвах, но в конце становятся сильнее. Наш же враг — это общество и его нормы. В нашем мире все устроено для здоровых, и, хотя все больше людей меняет свое отношение к глухим, свои злодеи все равно имеются. © Ashna Srivastav / Quora

Мои родители глухие, а я родилась слышащая! Когда мы с мамой общаемся с помощью жестов в любом общественном месте, нас обсуждают люди, и я слышу разные слова: от сожалений до насмешек. Как же забавно наблюдать за выражениями их лиц, когда я достаю телефон и делаю вид, что разговариваю с кем-то! © Подслушано / Ideer.ru

«Мой сосед — пожилой глухой мужчина, который так и не научился говорить. Сегодня он принес нам вот эту картинку с продовольственным фондом, где семьи могут бесплатно пообедать»

Есть у меня подруга, которая 2 года страдает глухотой на одно ухо. После долгих уговоров наконец сходила к врачу и месяц назад приобрела-таки слуховой аппарат. И вот буквально вчера. Я: «Ну что, как? Нормально теперь с аппаратом, привыкла?» Она: «Я тебя прекрасно слышу теперь!» И спустя 20 секунд: «Только неразборчиво». © kambodga / Pikabu

Я всю жизнь был глухим, но почти с рождения пользуюсь кохлеарным имплантом. С ним я могу все прекрасно слышать. А когда он ломается, мне очень хорошо помогают субтитры. С их помощью я могу смотреть любые фильмы. © WholesomeBlastoise / Reddit

Честно говоря, мне нравится иногда отключать свои слуховые аппараты, когда я один. Есть что-то успокаивающее в том, что слышишь только свой шум в ушах, поскольку это единственный постоянный звук в моей голове, который со мной всю жизнь. То же самое я делаю и тогда, когда нахожусь один в незнакомом месте: это помогает мне успокоиться. © Jake Alexander Murray / Quora

«Мое тату (я родился глухим на правое ухо)»

У меня тугоухость 2-й степени. Вещь так себе, но жить особо не мешает даже без слухового аппарата. Как-то окончила университет, хотя преподы еще те любители шептать были. Однако при устройстве на работу в довольно престижный центр после недельной стажировки пришлось сказать начальнице о своей проблеме, так как она пожаловалась, что я ее не расслышала с другого конца шумной комнаты. Я-то привыкла жить с этим, мне не мешает. Но, видимо, людям виднее, как это будет препятствовать моей работе. Ищу заново. © Подслушано / Ideer.ru

Деду в клинике установили в ухо миниатюрный слуховой аппарат, но он никому из родственников об этом не сказал. За месяц дед успел изменить свое завещание уже 4 раза. © kvlad / Pikabu

Мой парень глухонемой. На языке жестов мы практически не общаемся, я каким-то немыслимым образом понимаю его мимику, движения. С ним я научилась помногу молчать и понимать людей, не задавая лишних вопросов. На самом деле слова только мешают. Кажется, скоро и я замолчу навсегда по собственному желанию. © Подслушано / Ideer.ru

Девять лет назад я нашла на улице глухого кота. Сейчас он живет у мамы. Иногда он может где-то уснуть, и мама его теряет. А звать его бесполезно. Сегодня мама пришла домой и в очередной раз потеряла кота. Посмотрела все его обычные нычки, уже стала беспокоиться и пыталась вспомнить, не могла ли она случайно выпустить его на улицу. Даже позвонила мне в легкой панике, со мной на трубке перепроверила еще раз все тайные места. А потом подняла голову... Он сидит и молча сверху смотрит, как мама его ищет. © naey4ka / Pikabu

Когда в прошлом году я получил свой первый слуховой аппарат, я понял, что всю жизнь не имел понятия о том, что мой кондиционер шумит! © trixiespads / Reddit

Моя жена рассказывала, что однажды, когда была ребенком, она сильно болела и плакала в темной комнате. Плач девочки услышали соседи, которым удалось разбудить ее глухих родителей. С тех пор мама и папа взяли за правило часто трогать по ночам ее горло, чтобы убедиться, что с дочерью все в порядке. © Anonymous / Quora