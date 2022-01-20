20+ хвостатых, которые умеют строить такие мордочки, что им хоть «Оскар» выдавай за драматическое искусство

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Нам кажется, что если у человека есть домашние питомцы, то у него гораздо меньше причин для грусти и уныния. В самом деле, ну как можно пребывать в плохом настроении, когда у тебя под боком несколько килограммов настоящего позитива? Достаточно посмотреть на эмоциональные мордочки некоторых пушистиков — и всю хандру как рукой снимет.

Мы в AdMe.ru не перестаем умиляться нашими хвостатыми друзьями, которые мгновенно могут поднять нам настроение, причем без слов.

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