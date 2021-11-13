20+ хвостатых, которые прошли путь от блохастого оборванца до холеного любимца семьи

Когда мы принимаем ответственное решение обзавестись четырехлапым другом, у нас есть два пути: купить себе питомца или помочь брошенному комочку обрести новый дом. В сети есть огромное количество примеров, когда коты и собаки из приютов или с улицы буквально расцветали в любящих руках.

Мы в AdMe.ru считаем, что это благородное дело — подарить отчаявшемуся животному семью, тем более что такие питомцы будут благодарны вам за доброту и тепло всю жизнь.

«Нашли на мусорке. Прошло 2 года — барин согласился на фотосессию»

«Из жалкого комочка он превратился в настоящего короля дома»

Утром в приюте, а днем уже дома

«Дейзи за неделю до обретения нового дома и через несколько месяцев после»

«Слева мой кот за 5 дней до того, как я его усыновила. Фото справа сделано сегодня. Он самый милый и заботливый кот, и я благодарна судьбе за него»

«Из брошенной и голодной собаки Нора превратилась в очаровательную непоседу, которая резвится 24 часа в сутки 7 дней в неделю»

«Друг нашел этого маленького парня, прячущегося около двигателя машины. Спустя 1,5 года он отлично освоился в новом доме»

«Мы с партнером мгновенно влюбились в Джейд и знали, что без нее мы не уйдем из приюта»

«Кто знал, что эта глупенькая маленькая бродяжка, которую мы нашли, превратится в кошку-супермодель»

Кому-то явно повезло с хозяевами

«С улицы в счастливую жизнь. Прошло 3 года»

Вот что делают правильный уход и красивая стрижка

«На первом фото Хэнк едет домой из приюта»

«Артемис была грустным гаражным котенком. Ей еще не исполнился годик, но самое трудное мы преодолели»

«Кому-то действительно нравится, когда ему разрешают лежать в постели. Разница между фотографиями — примерно 4 месяца»

«Моя собака была беременна, когда жила в приюте. На фото она до и после удочерения. Счастливая девушка»

Полное преображение, но поза во время сна осталась прежней

«Бобби 20 месяцев спустя»

«Аполлон был тощим бродягой с открытыми ранами, паразитами и клещами. Сейчас он в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил»

«Из машины прямо на диван. Прошла всего лишь неделя»

«Мисс Мэйси. Первое фото сделано 9 лет назад, когда мы ее только приютили»