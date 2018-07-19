20+ фотографий, на которых сконцентрированы такие эмоции, что просто дух захватывает

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Фотография дает нам возможность запечатлеть неповторимые эмоции и сохранить эти важные моменты в памяти. А когда за эмоциональными снимками еще и стоит мощная история, рождаются такие шедевры, как у героев нашей статьи. Благодаря им мы узнали, как выглядит страх высоты, восторг встречи после долгого расставания и глубокое сопереживание.

Мы в AdMe.ru уверены, что поймать на камеру яркие эмоции — бесценно, а поделиться ими с миром — вдвойне.

«До смерти боюсь высоты. Пошел на обзорную площадку Уиллис-тауэр на 103-м этаже, приблизился спиной к краю и собрал все свое самообладание, чтобы сделать кадр с невозмутимым видом. Я думал, у меня получилось, пока не посмотрел на снимок»

«От абсолютной утраты до чистого счастья»

«Мой 53-летний отец никогда раньше не играл в видеоигры. И вот он победил в Dark Souls 3 после 132 часов эпичных битв»

Девочка празднует получение награды во время торжества для людей с особыми потребностями

«Моя жена очень любит жирафов, поэтому, когда мы начали встречаться, я отвез ее в контактный зоопарк. До сих пор обожаю эту ее фотографию: это было чистое блаженство, сопровождаемое ведрами слез счастья»

Настоящие супергерои. Короткая передышка во время операции по спасению детей из пещеры в Таиланде

«Мой отец удивил маму на их 30-ю годовщину, установив скамейку с табличкой в парке, где они всегда гуляли вместе»

«Праздную 30 лет прогулок с моей любовью и вашу радость от прогулок с вашими любимыми. Счастливой годовщины, Пэм! С любовью, Джефф».

Пока сын защищает ворота, отец помогает среди болельщиков

Гейша впервые играет в боулинг

«Сегодня мы поехали с сестрой за новым щенком для нее. Меня окружили эти милейшие создания, и, знаете, вот так и выглядит мое счастье»

«Моя мама провела в отделении интенсивной терапии 24 дня. Сегодня ее впервые выпустили на воздух и она наконец улыбается»

Предельная концентрация ликования на одном снимке

Первая встреча 97-летней дамы с правнучкой, которую назвали в ее честь

Воссоединение с сыном после 55 дней вынужденного расставания

Накал сопереживания, от которого хочется спрятаться под флагом

Мама встречает новорожденного малыша через 3 года после того, как ее первый ребенок погиб при родах

Возвращение после реабилитации

«Год назад я уехала на другой край света, не зная ни слова на иностранном языке. Сегодня я сдала экзамен в Германии, который позволит мне обучаться в колледже на моем первом в жизни втором языке»

Маленький фанат «Звездного пути» встретил Патрика Стюарта

«Рождение настоящей дружбы: день, когда Рокси забрали из приюта, и сегодня»

«Рождество 1998-го было лучшим днем в моей жизни»

Самый большой десерт, который он видел

«Во время моего медового месяца пилот пустил меня за штурвал — двойное счастье!»

За 4 месяца и 5 дней он прошел Аппалачскую тропу — самый длинный туристический размеченный маршрут в мире

А у вас есть снимки, на которых запечатлены яркие эмоции? Если да, показывайте в комментариях!