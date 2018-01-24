20 фотографий, которые показывают, что тяжелый труд окупается с лихвой

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У каждого человека свое счастье и путь к нему, но, согласитесь, всегда приятно видеть плоды своей работы и знать, что все усилия были потрачены не зря. И личными успехами — маленькими или большими — обязательно нужно делиться, вдруг в нужное время именно вы своей историей вдохновите кого-то на свершения. AdMe.ru собрал 20 историй людей, которые рассказали о личных достижениях, и мы надеемся, что они не остановятся на достигнутом и продолжат осуществлять свои мечты.

1. «Я подала документы в 11 университетов в 5 разных штатах, претендовала на 2 стипендии и поступила абсолютно во все!»

11 acceptances, 5 states and 2 scholarships. hard work pays off 🙌🏽💯❤️ pic.twitter.com/mdGNxX0TXx — Alyse (@Alyse_Babyy) March 21, 2017

2. «2 года накоплений, 6 месяцев работы на 2 работах по 15 часов в день, и я наконец-то смогла поступить в языковую школу, которая находится на другом конце мира»

3. «Возможно, кому-то это не покажется достижением, но моя команда, спустя 5 лет напряженной работы, выиграла турнир по софтболу»

4. «6 месяцев работы, и идеальный костюм Железного человека при помощи принтера готов»

5. Огромная щука как награда за терпение

6. Быть неграмотным не стыдно, главное — трудолюбие

«Дочь моего домовладельца — моя ровесница. Она училась в школе, в колледже, а затем в университете. Недавно она вышла замуж за богатого человека и отказывается устраиваться на работу, считая, что родители должны ее содержать всю жизнь. Домовладелец называет меня неграмотной, но зато моя зарплата помогает моим родителям жить в хорошем доме, покупать хорошие продукты, сверхурочные, которые я зарабатываю, идут на образование младших сестер. Работа, которую я делаю, — мое достоинство, и в таком случае я счастлива быть неграмотной».

7. «Первые часы, которые я себе купил»

«Я студент 4 курса университета, и единственные часы, которые у меня были, — это простые часы Fossil, которые моя девушка подарила мне на день рождения. Эти часы я носил каждый день в течение 3 лет, пока они не упали и не сломались. Это было почти 2 года назад, с тех пор я не мог позволить себе новые часы. И наконец я поставил себе цель — все лето я работал и совершил долгожданную покупку. Я действительно доволен часами, и мне совсем не жалко сил, которые были на них потрачены».

8. «С 16 лет я работал на 2 работах и наконец-то накопил на эту красотку»

9. «За всю жизнь я не потратила и копейки на себя, но это того стоит»

«20 лет назад я переехала с 3 маленькими детьми в Дакку — преподавать математику. Мой день начинался в 7 утра, а заканчивался около 11 вечера. Я не пользовалась транспортом и проходила более 8 километров в день, почти не ела и откладывала деньги на образование моих детей. Сейчас моя дочь — врач, старший сын — инженер-механик, младший учится в Университете Дакки. А 4 года назад за счет собственных средств я открыла аптеку и перестала преподавать. Все мои мечты сбылись только благодаря моей решимости и упорному труду».

10. «Месяцы тяжелой работы, и вот мой первый урожай»

11. «Наконец-то тяжелая работа в огороде начала окупаться»

12. «Мой дом теперь наполнен запахом потрясающих цветов, которые я вырастила сама»

13. «6 месяцев борьбы за красивую кожу»

14. «Французские круассаны, которые я готовила более 3 дней, но я довольна своей работой. Полдюжины отправились к моим родителям, а половина — к пожилому соседу»

15. «Я в средней школе и я сейчас. Результат налицо»

16. Благодаря постоянным тренировкам эта хрупкая блондинка смогла приручить железного зверя

17. «Я вырос в очень бедной семье и горжусь, что у моих детей есть все это»

18. «Моя практика окупается, я все больше приближаюсь к реализму»

19. «Моя первая собака. Я всегда любил собак, но у моей мамы на них аллергия. Я стал жить отдельно, и мы с невестой смогли забрать из приюта этого малыша»

20. «У всех моих носков есть пара! Вот это грандиозный успех!»

А какими достижениями гордитесь вы? Поделитесь в комментариях!