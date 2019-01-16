20 фотографий, которые могут вызвать больше эмоций, чем сентиментальный фильм

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Доктор философии, клинический психолог из Калифорнийского университета Стивен Сидерофф утверждает, что плач положительно влияет на здоровье, так как он снимает стресс. Особенно полезно плакать от переизбытка эмоций, так как в этом случае слезы содержат более высокий уровень гормонов стресса. В связи с этим мы рекомендуем смотреть не только хорошие фильмы, но и эмоциональные фотографии, которые публикуем на нашем сайте.

AdMe.ru приготовил очередную порцию фото, за которыми скрываются трогательные истории.

1. «Каждый день мои родители играют в Mario Kart 64. Кто проиграет, тот заваривает чай. Они делают это неизменно с 2001 года»

2. «Мой брат чудом выжил в ДТП, когда в его машину въехал пьяный водитель. Не садитесь пьяными за руль!»

3. «Я наконец-то папа. Посмотрите на эти щечки!»

4. Мужчина предлагает любому прохожему через телескоп полюбоваться на Юпитер. Совершенно бесплатно!

5. Парень выбегает из своего пикапа и ныряет в другую машину, чтобы помочь водителю, у которого случился приступ эпилепсии

6. Родители слушают, как бьется сердце их 23-летнего сына, которое было пересажено этому мужчине

7. «Вандал уничтожил все надувные фигуры, которые установили мои пожилые родственники. После того как они подали заявление в полицию, офицер купил для них новые украшения. За свой счет»

8. В Стамбуле люди делают всевозможные убежища для бездомных кошек

9. Не растерялся, несмотря на почтенный возраст

10. Тот момент, когда понимаешь, что важнее поддержать друга, чем победить

11. «Брат моей девушки — аутист, он всегда носит с собой подушку. Когда мы все вместе были в отпуске, он стоял на скалах, и я сразу вспомнил картину Каспара Давида Фридриха»

12. Они красивы и довольны жизнью, несмотря ни на что

13. Мужчина отогревает птицу, которая примерзла лапками к трубе

14. «Впервые в жизни я выставил свои картины в кафе. Сегодня я продал первую из них. Даже не могу передать, насколько я счастлив»

15. «3 дня назад я снова стала мамой. Сегодня, когда я была в ванной, малыш закапризничал. Мой старший взял братика на руки — и тот сразу же успокоился»

16. 21-летняя беженка из Сирии Шуши Бакарян приехала в Канаду в 2016 году. Сейчас она учится на аэрокосмического инженера и уже изобрела зарядное устройство для самолетов, работающее на силе ветра

17. Когда ты не можешь поверить, что видишь двух мам: рядом с собой и на экране телефона

18. Этого песика забрали из приюта на следующий день после публикации трогательного видео на Reddit

19. «Мой дядя с синдромом Дауна танцует с моей бабушкой с болезнью Альцгеймера»

20. «В 2015 году моя жена умерла от рака... Наш медовый месяц мы провели в домике у океана. Перед смертью она сказала, что хотела бы снова со мной увидеть океан. Но мы не успели... На годовщину нашей свадьбы я арендовал тот же домик и развеял ее прах над океаном»

Скажите честно, после просмотра этой подборки не показалось ли вам, что где-то рядом притаились ниндзя, которые режут лук?