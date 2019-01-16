20 фотографий, которые могут вызвать больше эмоций, чем сентиментальный фильм
Доктор философии, клинический психолог из Калифорнийского университета Стивен Сидерофф утверждает, что плач положительно влияет на здоровье, так как он снимает стресс. Особенно полезно плакать от переизбытка эмоций, так как в этом случае слезы содержат более высокий уровень гормонов стресса. В связи с этим мы рекомендуем смотреть не только хорошие фильмы, но и эмоциональные фотографии, которые публикуем на нашем сайте.
AdMe.ru приготовил очередную порцию фото, за которыми скрываются трогательные истории.
1. «Каждый день мои родители играют в Mario Kart 64. Кто проиграет, тот заваривает чай. Они делают это неизменно с 2001 года»
2. «Мой брат чудом выжил в ДТП, когда в его машину въехал пьяный водитель. Не садитесь пьяными за руль!»
3. «Я наконец-то папа. Посмотрите на эти щечки!»
4. Мужчина предлагает любому прохожему через телескоп полюбоваться на Юпитер. Совершенно бесплатно!
5. Парень выбегает из своего пикапа и ныряет в другую машину, чтобы помочь водителю, у которого случился приступ эпилепсии
6. Родители слушают, как бьется сердце их 23-летнего сына, которое было пересажено этому мужчине
7. «Вандал уничтожил все надувные фигуры, которые установили мои пожилые родственники. После того как они подали заявление в полицию, офицер купил для них новые украшения. За свой счет»
8. В Стамбуле люди делают всевозможные убежища для бездомных кошек
9. Не растерялся, несмотря на почтенный возраст
10. Тот момент, когда понимаешь, что важнее поддержать друга, чем победить
11. «Брат моей девушки — аутист, он всегда носит с собой подушку. Когда мы все вместе были в отпуске, он стоял на скалах, и я сразу вспомнил картину Каспара Давида Фридриха»
12. Они красивы и довольны жизнью, несмотря ни на что
13. Мужчина отогревает птицу, которая примерзла лапками к трубе
14. «Впервые в жизни я выставил свои картины в кафе. Сегодня я продал первую из них. Даже не могу передать, насколько я счастлив»
15. «3 дня назад я снова стала мамой. Сегодня, когда я была в ванной, малыш закапризничал. Мой старший взял братика на руки — и тот сразу же успокоился»
16. 21-летняя беженка из Сирии Шуши Бакарян приехала в Канаду в 2016 году. Сейчас она учится на аэрокосмического инженера и уже изобрела зарядное устройство для самолетов, работающее на силе ветра
17. Когда ты не можешь поверить, что видишь двух мам: рядом с собой и на экране телефона
18. Этого песика забрали из приюта на следующий день после публикации трогательного видео на Reddit
19. «Мой дядя с синдромом Дауна танцует с моей бабушкой с болезнью Альцгеймера»
20. «В 2015 году моя жена умерла от рака... Наш медовый месяц мы провели в домике у океана. Перед смертью она сказала, что хотела бы снова со мной увидеть океан. Но мы не успели... На годовщину нашей свадьбы я арендовал тот же домик и развеял ее прах над океаном»
Скажите честно, после просмотра этой подборки не показалось ли вам, что где-то рядом притаились ниндзя, которые режут лук?
Фото на превью theMANzalone / reddit