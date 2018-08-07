20+ душевных фотографий и гифок, которые способны вызвать больше эмоций, чем самый драматичный фильм

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие фотографии прекрасны тем, что хранят в себе бесценные мгновения жизни. И часто такие снимки способны зацепить совершенно сторонних наблюдателей. Например, наше сердце дрогнуло, когда мы увидели девушку, которая звонила в колокол, символизируя этим окончание лечения рака. Ее реакция не может оставить равнодушным.

AdMe.ru нашел 20+ фотографий и гифок, узнав историю которых вы испытаете целую бурю эмоций. И вы их не сдерживайте!

1. «В детстве папа сказал мне, что даст 5 долларов, если я найду четырехлистный клевер. Тогда я не нашел... Сегодня я поливал свой газон и увидел это... Моего отца больше нет с нами, но я закричал во все горло: „Папа, ты должен мне 5 долларов!“»

2. «Наш аккумулятор сел, когда мы находились посреди озера. Спустя час этот случайный парень отбуксировал нас на берег, а затем отказался от благодарности в виде денег. Он лишь попросил, чтобы мы тоже выручили тех, кому понадобится наша помощь»

3. «Месяц назад я поспорил с одной из моих воспитанниц, у которой была диагностирована дислексия. Я сказал ей, что если она сможет в июле прочесть 10 глав из книги, то я покрашу свои волосы в тот цвет, который выберет она. Я проиграл»

4. Дуэйн Джонсон подарил своему дублеру огромный джип. Дублер, он же — двоюродный брат актера, более 10 лет выполняет опасные трюки, за что Джонсон ему благодарен

5. Мужчина приютил 45 собак и огородил для них свою территорию площадью 1,5 га

6. Когда очень хочется отдаться в добрые руки. Хоть кому-нибудь

7. Девушка звонит в колокол, символизируя этим победу над раком

8. Эта девушка наверняка в чьем-то медальоне

9. Котик выпросил кусочек рыбки

10. Сегодня наш педиатр смастерила для моего сына реактивный ранец

11. Во Флориде полицейский помог бездомному побриться, чтобы тот смог устроиться на работу

12. Ощущение, будто кто-то случайно уронил плюшевых панд

13. «Они поспорили с бабушкой, что она не сможет исполнить этот... И проиграли»

14. «Мне 27, и до этого я никогда не был владельцем кошки»

15. Водитель автобуса помог байкеру избежать наезда на переходившего дорогу пешехода

16. «Ровно 2 года назад во время игры в Pokemon Go я встретился со своей девушкой»

17. Папа купил для дочери платье, о котором она мечтала. Хотя до этого сказал ей, что не может позволить себе эту покупку

18. Игрок в американский футбол Джеймал Адамс осчастливил фаната своим автографом

19. «У моей девушки есть фотография, на которой ее дедушка запечатлен с портретом своего дедушки, запечатленного с портретом своего дедушки»

20. Парень в футболке с надписью «Бесплатные объятия» случайно встречает парня в футболке с такой же надписью

21. Все на борту, можно в путь!

22. Кошка успокаивает свою хозяйку, когда замечает, что та плачет