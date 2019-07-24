20 фото собак, способных исцелить от любой грусти

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Даже если вы любитель кошек, вы все равно не станете отрицать, что собаки способны поднять настроение кому угодно. Они веселые, любят животных и всегда готовы скрасить ваш день. Пришло время отпустить свои проблемы и позволить этим хорошим мальчикам и девочкам умчать вас в свою счастливую страну.

Мы в AdMe.ru уже получили свою порцию доброты и умиления, а теперь делимся ими со своими читателями.

1. Воистину, это единственный вид соседей, вторжение которых только приветствуется

2. Да ладно, впустите уже этого ангелочка!

«Вход с собаками воспрещен».

3. «Моя девушка пыталась сделать групповой снимок с подругами, и Альфи тоже захотел на нем присутствовать»

4. Любовь к хот-догам — еще одна вещь, которая нас объединяет

5. «Режим большого щенка» активирован

6. «Это что еще за собака такая?!»

7. Кое-кто завел новых друзей и стал почетной курицей

8. «Я пустил свою собаку на батут. 3 секунды — и она превратилась в электрического покемона»

i put my dog on the trampoline for .3 seconds and she became an electric type pokemon pic.twitter.com/kCrRvrYnj4 — yall seen that movie about the rat that can cook? (@deadliidev) July 8, 2018

9. У нас всех есть такой друг, который всегда готов фотографироваться

10. Так выглядит чистое блаженство

11. «Вот что я вижу, когда открываю глаза. И его мордашка, когда он понимает, что я проснулся»

12. Он впервые играл в траве

13. Должен защитить эту стену любой ценой

14. «Знаете, что получится, если побрить собаку?»

15. «Когда человек говорит: „Кто хороший мальчик?“ — а ты уже и так знаешь, что это ты»

When ur human says "who's a good boy" and u already know it's u pic.twitter.com/Iv9mFqAnyB — meg (@megalot_) October 23, 2016

16. Мой ротвейлер ведет себя так каждый раз, когда приезжает бабушка

17. «Собака моей тети наконец поймала свой хвост»

18. Заряда его радости хватит на целый город

19. «Собака моей девушки, когда кто-то появляется у двери»

20. «Это была первая реакция моей собаки, когда она увидела меня в Skype»

У вас есть эмоциональные фото вашего четвероногого друга? Нам не терпится взглянуть на них в комментариях!